Cấu trúc mạng và lợi ích phi tập trung của AB

Kiến trúc của AB (Newton) đại diện cho một mạng blockchain phân tán được xây dựng dựa trên các nguyên tắc mã hóa tiên tiến. Khác với các hệ thống tập trung, đồng Newton sử dụng sổ cái phân tán hoàn toàn được duy trì trên một mạng lưới toàn cầu gồm các nút độc lập. Mạng crypto Newton bao gồm một số thành phần cốt lõi:

Lớp đồng thuận : Chịu trách nhiệm xác thực giao dịch và đạt được sự đồng thuận trên toàn mạng.

Lớp dữ liệu : Quản lý trạng thái của blockchain và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Lớp mạng : Tạo điều kiện giao tiếp giữa các nút, đảm bảo việc truyền dữ liệu liền mạch.

Lớp ứng dụng: Cho phép phát triển và triển khai các ứng dụng phi tập trung (dApps).

Trong hệ sinh thái AB, có một số loại nút:

Nút đầy đủ : Duy trì một bản sao hoàn chỉnh của blockchain, đảm bảo tính dư thừa và bảo mật dữ liệu.

Nút nhẹ : Chỉ lưu trữ thông tin liên quan, tối ưu hóa hiệu quả và khả năng truy cập.

Nút xác thực: Xác nhận giao dịch và tham gia vào việc tạo khối bằng cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS), giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn duy trì bảo mật mạnh mẽ.

Trong ngữ cảnh của AB crypto, phi tập trung đề cập đến việc phân phối quyền kiểm soát trên toàn mạng lưới toàn cầu thay vì phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan trung ương nào. Điều này đạt được thông qua xác minh mã hóa và một mô hình quản trị dân chủ đảm bảo không có một thực thể đơn lẻ nào có thể chi phối mạng.

Quyền lực được phân phối thông qua một hệ thống quản trị dựa trên token, trong đó người nắm giữ token Newton nhận được quyền biểu quyết tỷ lệ với cổ phần của họ. Điều này tạo ra một hệ sinh thái tự điều chỉnh trong đó những thay đổi giao thức yêu cầu sự chấp thuận của đa số từ các bên liên quan. Các trình xác thực đóng vai trò quan trọng bằng cách:

Xác minh giao dịch

Đề xuất khối mới

Tham gia vào các quyết định quản trị

Token AB đã stake của họ đóng vai trò là động lực tài chính cho hành vi trung thực, vì các hành động ác ý có thể dẫn đến phạt—mất tài sản đã stake.

Cấu trúc phi tập trung của đồng AB mang lại một số lợi thế chính:

Tăng cường bảo mật : Đồng thuận phân tán yêu cầu kẻ tấn công phải kiểm soát ít nhất 51% sức mạnh xác thực của mạng, điều này trở nên khó khăn hơn khi mạng phát triển.

Kháng kiểm duyệt và bất biến : Sau khi được xác nhận, các giao dịch token Newton không thể bị chặn hoặc thay đổi, cung cấp cho người dùng chủ quyền tài chính chưa từng có .

Giảm thiểu điểm lỗi đơn lẻ : Mạng hoạt động trên hàng nghìn nút độc lập, đảm bảo tính liên tục ngay cả khi một phần lớn gặp sự cố ngừng hoạt động.

Minh bạch: Tất cả các giao dịch được ghi lại trên một sổ cái công khai bất biến, cho phép xác minh độc lập và kiểm toán thời gian thực vượt trội hơn các hệ thống tài chính truyền thống.

AB crypto triển khai một số giao thức kỹ thuật để đảm bảo hoạt động phi tập trung:

Khả năng chịu lỗi Byzantine : Duy trì đồng thuận ngay cả khi có các nút ác ý.

Bằng chứng không kiến thức : Cho phép giao dịch riêng tư nhưng có thể xác minh.

Chữ ký ngưỡng: Phân phối quyền ký, giảm nguy cơ bị xâm phạm.

Bảo mật của mạng Newton được hỗ trợ bởi mã hóa đường cong elliptic, cung cấp bảo vệ cấp quân sự với kích thước khóa hiệu quả. Quản lý dữ liệu được cải thiện thông qua phân đoạn trên nhiều nút, tăng cường cả bảo mật và hiệu quả truy xuất. Để mở rộng quy mô, đồng AB tận dụng các giải pháp lớp-2 có khả năng xử lý lên đến 100.000 giao dịch mỗi giây mà không hy sinh tính phi tập trung.

Có một số cách để tham gia vào mạng crypto Newton:

Trở thành trình xác thực : Yêu cầu phần cứng đáp ứng các thông số kỹ thuật tối thiểu và stake một lượng token Newton nhất định làm tài sản thế chấp. Các trình xác thực kiếm được lợi nhuận hàng năm và có quyền biểu quyết tương ứng.

Vận hành nút : Chạy nút đầy đủ hoặc nút nhẹ để hỗ trợ tính toàn vẹn của mạng và truy cập dữ liệu blockchain.

Quản trị cộng đồng : Tham gia vào các diễn đàn và nền tảng bỏ phiếu chuyên dụng để đề xuất cải tiến và bỏ phiếu về các thay đổi giao thức.

Tài nguyên giáo dục: Truy cập tài liệu toàn diện và tài nguyên cộng đồng để nâng cao hiểu biết kỹ thuật, giúp token AB dễ tiếp cận cả với người mới bắt đầu và chuyên gia.

Kiến trúc phi tập trung của AB mang lại bảo mật và kháng kiểm duyệt vô song bằng cách phân phối quyền lực trên hàng nghìn nút toàn cầu.