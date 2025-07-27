Cấu trúc mạng và lợi ích phi tập trung của AB

Kiến trúc của AB (Newton) đại diện cho một mạng blockchain phân tán được xây dựng dựa trên các nguyên tắc mã hóa tiên tiến. Khác với các hệ thống tập trung, đồng Newton sử dụng sổ cái phân tán hoàn toàn được duy trì trên một mạng lưới toàn cầu gồm các nút độc lập. Mạng crypto Newton bao gồm một số thành phần cốt lõi:
Trong hệ sinh thái AB, có một số loại nút:
Trong ngữ cảnh của AB crypto, phi tập trung đề cập đến việc phân phối quyền kiểm soát trên toàn mạng lưới toàn cầu thay vì phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan trung ương nào. Điều này đạt được thông qua xác minh mã hóa và một mô hình quản trị dân chủ đảm bảo không có một thực thể đơn lẻ nào có thể chi phối mạng.
Quyền lực được phân phối thông qua một hệ thống quản trị dựa trên token, trong đó người nắm giữ token Newton nhận được quyền biểu quyết tỷ lệ với cổ phần của họ. Điều này tạo ra một hệ sinh thái tự điều chỉnh trong đó những thay đổi giao thức yêu cầu sự chấp thuận của đa số từ các bên liên quan. Các trình xác thực đóng vai trò quan trọng bằng cách:
Token AB đã stake của họ đóng vai trò là động lực tài chính cho hành vi trung thực, vì các hành động ác ý có thể dẫn đến phạt—mất tài sản đã stake.
Cấu trúc phi tập trung của đồng AB mang lại một số lợi thế chính:
AB crypto triển khai một số giao thức kỹ thuật để đảm bảo hoạt động phi tập trung:
Bảo mật của mạng Newton được hỗ trợ bởi mã hóa đường cong elliptic, cung cấp bảo vệ cấp quân sự với kích thước khóa hiệu quả. Quản lý dữ liệu được cải thiện thông qua phân đoạn trên nhiều nút, tăng cường cả bảo mật và hiệu quả truy xuất. Để mở rộng quy mô, đồng AB tận dụng các giải pháp lớp-2 có khả năng xử lý lên đến 100.000 giao dịch mỗi giây mà không hy sinh tính phi tập trung.
Có một số cách để tham gia vào mạng crypto Newton:
Kiến trúc phi tập trung của AB mang lại bảo mật và kháng kiểm duyệt vô song bằng cách phân phối quyền lực trên hàng nghìn nút toàn cầu.
