Khối Đầu Tiên Của Blockchain Ethereum Được Khai Thác Vào Ngày Nào?

Nếu bạn từng tự hỏi về khởi đầu của Ethereum, bạn đang đặt đúng câu hỏi. Câu chuyện về việc khối đầu tiên của Ethereum được khai thác đánh dấu một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử tiền điện tử. Bài viết này trả lời chính xác câu hỏi đó trong khi khám phá các chi tiết kỹ thuật, những người đứng sau nó, và tại sao ngày này đã thay đổi công nghệ blockchain mãi mãi. Bạn sẽ tìm hiểu ngày giờ chính xác của khối genesis Ethereum, hiểu điều gì khiến nó khác với cách tiếp cận của Bitcoin, và khám phá cách khối đầu tiên đó đặt nền móng cho mọi thứ từ DeFi đến NFT.





Điểm Chính:

Khối đầu tiên của Ethereum được khai thác vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, đánh dấu sự ra mắt chính thức của mạng blockchain.

Khối genesis chứa 8.893 giao dịch phân bổ ETH cho những người tham gia crowdsale đã đầu tư 18 triệu đô la vào năm 2014.

Không giống như khối genesis của Bitcoin, khối genesis của Ethereum không chứa thông điệp nhúng và tập trung vào việc thiết lập phân phối token ban đầu.

Khối đầu tiên đặt phần thưởng khai thác 5 ETH, sau đó giảm xuống 3 ETH (2017) và 2 ETH (2019) thông qua các nâng cấp mạng.

Ethereum chuyển đổi từ Proof-of-Work sang Proof-of-Stake vào ngày 15 tháng 9 năm 2022, giảm tiêu thụ năng lượng hơn 99%.

Khối genesis cho phép các hợp đồng thông minh trở thành nền tảng cho DeFi, NFT và hàng nghìn ứng dụng phi tập trung.





Khối đầu tiên của Ethereum được khai thác vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, chính xác lúc 15:26 UTC. Khối khai trương này, được gọi là Khối 0 hoặc khối genesis, đánh dấu sự ra mắt chính thức của mạng blockchain Ethereum. Không giống như các khối thông thường tham chiếu đến các khối trước đó, khối đầu tiên của blockchain Ethereum này không có tiền thân—trường hash trước đó của nó chỉ chứa các số không, thiết lập nó như điểm xuất phát tuyệt đối.

Việc khai thác khối này không phải là một sự kiện tự phát. Nó đại diện cho nhiều tháng chuẩn bị sau giai đoạn testnet Olympic, được khởi chạy vào tháng 5 năm 2015 và cung cấp 25.000 ETH phần thưởng cho các nhà phát triển để thử nghiệm căng thẳng mạng. Khi khối genesis cuối cùng đến vào buổi chiều tháng 7 đó, nó mang theo phân bổ ETH ban đầu cho những người tham gia crowdsale đã đầu tư năm trước. Phần thưởng khối được đặt ở mức 5 ETH, thiết lập cấu trúc khuyến khích sẽ thúc đẩy các thợ đào bảo mật mạng trong những ngày đầu.





Vitalik Buterin hình thành ý tưởng về Ethereum vào năm 2013 ở tuổi 19, tin rằng blockchain có thể làm nhiều hơn là xử lý thanh toán—chúng có thể chạy toàn bộ ứng dụng thông qua hợp đồng thông minh. Sau khi thất bại trong việc thuyết phục các nhà phát triển Bitcoin mở rộng giao thức của họ, ông xuất bản whitepaper Ethereum vào cuối năm 2013, phác thảo một blockchain với ngôn ngữ lập trình hoàn chỉnh Turing. Các đồng sáng lập bao gồm Gavin Wood và Joseph Lubin đã tham gia phát triển khái niệm, công khai công bố dự án tại Hội nghị Bitcoin Bắc Mỹ ở Miami vào tháng 1 năm 2014.

Nhóm đã tổ chức một đợt crowdsale từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2014, cho phép người tham gia mua Ether bằng Bitcoin. Điều này đã huy động được hơn 18 triệu đô la, tài trợ cho sự phát triển của Máy Ảo Ethereum. Ethereum Foundation có trụ sở tại Thụy Sĩ đã phối hợp nhiều nhóm phát triển làm việc trên các triển khai giao thức khác nhau bằng Go, Python và C++, đảm bảo mạng sẽ không phụ thuộc vào một cơ sở mã duy nhất.

Testnet Olympic được khởi chạy vào ngày 9 tháng 5 năm 2015, là bằng chứng khái niệm cuối cùng trước mainnet. Vitalik Buterin đã cung cấp 25.000 ETH phần thưởng cho các nhà phát triển để thử nghiệm căng thẳng mạng bằng cách cố gắng làm quá tải nó. Sau nhiều tháng thử nghiệm và sửa lỗi, giai đoạn Frontier—ra mắt mainnet—đã hoạt động vào ngày 30 tháng 7 năm 2015. Giới hạn gas ban đầu được mã hóa cứng ở mức 5.000 gas trong vài ngày, cho các thợ đào thời gian để thiết lập hoạt động trước khi mạng hoạt động hoàn toàn.









Header của khối genesis bao gồm số khối (không), timestamp, và parent hash của tất cả các số không vì không có khối trước đó. Nó chứa state root—một hash mật mã đại diện cho toàn bộ trạng thái mạng khi ra mắt, bao gồm tất cả số dư tài khoản. Không giống như các khối thông thường, nó không chứa giao dịch mà thay vào đó thiết lập trạng thái ban đầu, thiết lập độ khó bắt đầu và giới hạn gas sẽ phát triển khi chuỗi phát triển.

Khối genesis phân bổ ETH cho những người tham gia crowdsale dựa trên đóng góp Bitcoin năm 2014 của họ, với các phân phối này được mã hóa cứng vào phần mềm của mỗi node. Phần thưởng khai thác 5 ETH đã thiết lập mô hình khuyến khích, sau đó giảm xuống 3 ETH với Byzantium (2017) và 2 ETH với Constantinople (2019). Cách tiếp cận crowdsale này khác với mô hình có thể khai thác hoàn toàn của Bitcoin, cung cấp cho những người ủng hộ sớm cổ phần mạng ngay lập tức trong khi tài trợ phát triển.

Ethereum ra mắt sử dụng đồng thuận Proof-of-Work, yêu cầu các thợ đào giải các câu đố toán học để xác thực khối. Mức độ khó trong khối genesis tự động điều chỉnh để duy trì thời gian khối khoảng 15 giây. Nền tảng PoW này đảm bảo phi tập trung từ ngày đầu tiên, cho phép các thợ đào trên toàn thế giới tham gia bảo mật mạng bằng cách đóng góp tài nguyên tính toán để đổi lấy phần thưởng khối.





Khối đầu tiên đã khởi đầu một loạt các nâng cấp theo kế hoạch biến đổi Ethereum qua nhiều năm. Homestead đến vào ngày 14 tháng 3 năm 2016, loại bỏ các cơ chế bảo mật tập trung và giới thiệu ví Mist. Giai đoạn Metropolis đến trong hai phần: Byzantium (tháng 10 năm 2017) và Constantinople (tháng 2 năm 2019), giảm phần thưởng khối và cải thiện hiệu quả hợp đồng thông minh trong khi trì hoãn quả bom độ khó được thiết kế để buộc chuyển đổi cuối cùng từ khai thác.

Vào ngày 15 tháng 9 năm 2022, Ethereum chuyển đổi từ Proof-of-Work sang Proof-of-Stake thông qua "The Merge", giảm mức tiêu thụ năng lượng hơn 99%. Thay đổi này đã được lên kế hoạch từ những ngày đầu của Ethereum, với quả bom độ khó được đưa vào năm 2015 đặc biệt để hỗ trợ sự thay đổi này. Quá trình chuyển đổi thành công đã chứng minh rằng một blockchain lớn có thể thay đổi cơ bản cơ chế đồng thuận của nó trong khi duy trì bảo mật và tính toàn vẹn của chuỗi trải dài từ năm 2015.

Khối genesis đã khởi chạy nhiều hơn một loại tiền điện tử—nó cho phép toàn bộ hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung. Chức năng hợp đồng thông minh cho phép các nhà phát triển tạo ra các công cụ tài chính hoạt động không có trung gian, với các nền tảng DeFi hiện tạo điều kiện hàng tỷ trong cho vay và giao dịch. Tiêu chuẩn ERC-721 (2018) cho phép NFT, tạo ra thị trường sưu tầm kỹ thuật số hàng tỷ đô la, trong khi ERC-20 cho phép hàng nghìn dự án ra mắt token riêng của họ trên cơ sở hạ tầng Ethereum.









Ngày khối đầu tiên của Ethereum được khai thác đại diện cho nhiều hơn một cột mốc kỹ thuật. Nó đánh dấu khoảnh khắc khi công nghệ blockchain mở rộng vượt ra ngoài việc chuyển giá trị đơn giản để trở thành nền tảng tính toán đa mục đích. Tầm nhìn mà Buterin phác thảo vào năm 2013 đã trở thành hiện thực vào lúc 15:26 UTC vào buổi chiều tháng 7 đó, thay đổi căn bản những gì các nhà phát triển có thể xây dựng trên cơ sở hạ tầng blockchain.

Ngày nay, Ethereum xử lý khối lượng giao dịch cao hàng ngày, lưu trữ hàng nghìn ứng dụng phi tập trung và phục vụ như xương sống cho toàn bộ hệ sinh thái Web3. Các dự án như Uniswap, Aave và OpenSea nợ sự tồn tại của họ cho các khả năng lần đầu tiên được kích hoạt bởi khối genesis đó. Nền tảng tiếp tục phát triển thông qua các nâng cấp theo kế hoạch, với các cải tiến gần đây như nâng cấp Dencun vào tháng 3 năm 2024 giới thiệu "blob" để lưu trữ dữ liệu rẻ hơn và nâng cấp Pectra sắp tới dự kiến sẽ tăng cường tính linh hoạt của trình xác thực hơn nữa.

Sàn giao dịch tiền điện tử MEXC, giống như nhiều nền tảng, đã xây dựng cơ sở hạ tầng giao dịch Ethereum của mình trên nền tảng được thiết lập bởi khối đầu tiên đó. Mỗi giao dịch ETH trên bất kỳ sàn giao dịch nào cuối cùng đều kết nối trở lại chuỗi bắt đầu vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, chứng minh cách việc tạo ra một khối đã lan tỏa khắp ngành công nghiệp tiền điện tử.









1. Khối đầu tiên của blockchain Ethereum được khai thác vào ngày nào?

30 tháng 7 năm 2015, lúc 15:26 UTC.





2. Khối genesis của Ethereum còn được gọi là gì?

Khối 0 hoặc Khối 1, tùy thuộc vào phương pháp đếm được sử dụng.





3. Ai đã khai thác khối đầu tiên của Ethereum?

Ethereum Foundation và các nhà phát triển cốt lõi đã khai thác khối genesis như một phần của việc ra mắt mạng có sự phối hợp.





4. Có bao nhiêu ETH trong phần thưởng khối genesis?

Phần thưởng khai thác được đặt ở mức 5 ETH mỗi khối khi ra mắt.





5. Khi nào Ethereum chuyển từ Proof-of-Work sang Proof-of-Stake?

15 tháng 9 năm 2022, thông qua một nâng cấp có tên "The Merge".





6. Khối genesis của Ethereum khác với Bitcoin như thế nào?

Khối genesis của Ethereum chứa phân bổ ETH ban đầu từ crowdsale và không có thông điệp nhúng, trong khi của Bitcoin bao gồm tiêu đề báo Times nổi tiếng.





Hiểu khi nào khối đầu tiên của Ethereum được khai thác—30 tháng 7 năm 2015, lúc 15:26 UTC—cung cấp bối cảnh quan trọng để đánh giá tác động của nền tảng đối với tiền điện tử và công nghệ blockchain. Khối duy nhất đó đã khởi chạy một mạng sẽ cho phép hợp đồng thông minh, tài chính phi tập trung và NFT, mở rộng cơ bản những gì blockchain có thể đạt được ngoài các giao dịch tiền tệ đơn giản.

Khi Ethereum tiến gần đến kỷ niệm mười năm vào năm 2025, di sản của khối đầu tiên đó vẫn rõ ràng trong mọi giao dịch, mọi hợp đồng thông minh và mọi ứng dụng phi tập trung chạy trên mạng. Ngày này đánh dấu không chỉ là sự khởi đầu của một blockchain, mà là sự khởi đầu của cả một kỷ nguyên tiền có thể lập trình và các ứng dụng phi tập trung tiếp tục định hình lại tài chính kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng internet ngày nay.