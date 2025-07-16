MEXC Loans là giải pháp cho vay tiền mã hóa mới ra mắt trên MEXC. Cho phép người dùng thế chấp một loại tiền mã hóa để vay một loại tiền mã hóa khác. Tài sản vay có thể được sử dụng để giao dịch Spot,MEXC Loans là giải pháp cho vay tiền mã hóa mới ra mắt trên MEXC. Cho phép người dùng thế chấp một loại tiền mã hóa để vay một loại tiền mã hóa khác. Tài sản vay có thể được sử dụng để giao dịch Spot,
Learn/Hướng dẫn người mới/Spot/Câu hỏi thư... MEXC Loans

Câu hỏi thường gặp về MEXC Loans

MEXC Loans là giải pháp cho vay tiền mã hóa mới ra mắt trên MEXC. Cho phép người dùng thế chấp một loại tiền mã hóa để vay một loại tiền mã hóa khác. Tài sản vay có thể được sử dụng để giao dịch Spot, phái sinh, đầu tư hoặc để rút tiền.

Đầu tháng này, MEXC chính thức ra mắt MEXC Loans. Loại token có sẵn để giao dịch sẽ được hiển thị trên MEXC thông qua các staking pool khác nhau. Hiện tại, MEXC cho phép người dùng thế chấp TON để vay USDT.


Câu hỏi thường gặp về MEXC Loans


Hỏi: Làm thế nào để tham gia MEXC Loans?

Trả lời: Truy cập vào trang MEXC Loans, bạn có thể xem các loại tiền mã hóa được hỗ trợ để thế chấp và vay. Chọn cặp token tương ứng và nhấp vào [Vay ngay] để tham gia. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách tham gia vào MEXC Loans, bạn có thể đọc bài viết "MEXC ra mắt dịch vụ mới MEXC Loans"

Hỏi: Lãi suất trong MEXC Loans được tính theo hình thức "lãi đơn" hay "lãi kép"?

Trả lời: Lãi đơn. Hệ thống tính lãi suất hàng ngày và thu phí dựa trên thời gian thực tế của khoản vay, với thời gian dưới 1 ngày được tính là 1 ngày. Lưu ý: Lãi suất được tính dựa trên tỷ lệ lãi suất được hiển thị tại thời điểm vay. Công thức: Lãi suất = Số tiền vay × Tỷ lệ lãi suất hàng ngày.

Hỏi: Cách tính số lượng "Tối đa có thể vay" được hiển thị trên MEXC Loans là như thế nào?

Trả lời: Số lượng tối đa có thể vay được tính dựa trên số tài sản có sẵn tương ứng không bị đóng băng trong tài khoản giao dịch hiện tại của bạn, đóng vai trò là tài sản đảm bảo cho khoản vay.

Hỏi: Có thể tạo lợi nhuận bằng cách cho người dùng khác vay tài sản thông qua tính năng MEXC Loans không?

Trả lời: Không, hiện tại MEXC Loans chỉ cho phép người dùng vay vốn từ MEXC.

Hỏi: Tỷ lệ Loan-to-Value (LTV) là gì?

Trả lời: Tỷ lệ Loan-to-Value (LTV) là tỷ lệ giữa giá trị tài sản vay và giá trị tài sản thế chấp. Công thức tính cụ thể như sau: LTV = Số dư Nợ còn lại / Giá trị Tài sản thế chấp
Số dư Nợ còn lại = (Số dư Nợ còn lại + Số dư Lãi còn lại + Số dư Lãi quá hạn còn lại)

Hỏi: Có giới hạn về quỹ vay cho mỗi token không? Tại sao một token vay đôi khi hiển thị số tiền 0 ở mục "Hiện tại có thể vay"?

Trả lời: Có giới hạn về số tiền vay cho mỗi token. Khi quỹ đã được các người dùng khác vay hết, không thể vay thêm được. Bạn có thể kiểm tra số lượng "Hiện tại có thể vay" trong quỹ vay tương ứng để đánh giá điều này.


Hỏi: Có giới hạn về số tiền có thể thế chấp và vay không?

Trả lời: Không có giới hạn về số tiền có thể thế chấp, nhưng có giới hạn về số tiền có thể vay. Tỷ lệ Loan-to-Value (LTV) xác định số tài sản ban đầu có thể vay, và số tiền có thể vay thay đổi theo các tài sản đã thế chấp khác nhau.


Hỏi: Sau khi vay vốn, bạn có thể tìm thấy các hồ sơ vay tại đâu?

Trả lời: Bạn có thể kiểm tra các hồ sơ vay vốn tương ứng của mình trong phần [Khoản vay của tôi] trên trang MEXC Loans.

Hỏi: Sau khi vay, bạn có thể xem các hồ sơ về luồng tiền cho tài sản được thế chấp và tài sản của khoản vay?

Trả lời: Nếu đang sử dụng giao diện web, bạn có thể truy cập vào website chính thức của MEXC, nhấn [Tài sản] nằm ở đầu trang bên phải, chọn [Spot], nhấn [Báo cáo tài khoản Spot] để xem các hồ sơ luồng tiền cho tài sản được thế chấp và tài sản của khoản vay trên trang web chính thức của MEXC:


Nếu đang sử dụng App, bạn có thể nhấn vào [Ví] ở phía cuối trang bên phải, nhấn [Spot], chạm vào biểu tượng sổ ghi chú ở góc trên bên phải. Trong trang "Lịch sử Spot", chọn [Sao kê tài khoản] để xem các hồ sơ luồng tiền cho tài sản được stake và tài sản của khoản vay trên ứng dụng di động của MEXC:


Hỏi: Sau khi vay, các tài sản đã được thế chấp vẫn nằm trong tài khoản của bạn phải không? Khoản vay tiền mã hóa có thể giao dịch hoặc chuyển không?

Trả lời: Tiền mã hóa đã được thế chấp sẽ được trừ từ tài khoản MEXC của bạn. Token của khoản vay, chẳng hạn như USDT, có thể được sử dụng bình thường cho giao dịch, chuyển khoản, rút tiền và các hoạt động khác.

Hỏi: Sau khi vay, liệu có thể tự bổ sung thêm tiền mã hóa được thế chấp để tăng LTV và tránh bị thanh lý không?

Trả lời: Người dùng có thể thêm tiền mã hóa để thế chấp bất cứ lúc nào nhằm điều chỉnh LTV (Bạn sẽ nhận được cảnh báo thanh lý khi đạt đến LTV cảnh báo). Truy cập vào trang MEXC Loans, nhấn vào [Khoản vay của tôi], sau đó chọn [Thêm tiền ký quỹ] cho khoản vay mà bạn muốn tăng thế chấp tiền mã hóa.


Hỏi: Thanh lý khoản vay là gì?

Trả lời: Nếu LTV (Số tiền gốc và lãi/số tiền thế chấp chưa thanh toán) đạt đến ngưỡng thanh lý đã đặt của MEXC, hệ thống sẽ bắt đầu thanh lý bắt buộc tài sản thế chấp của bạn để hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi.

Hỏi: Sau khi vay, có thể điều chỉnh số lượng tiền mã hóa cho vay trong yêu cầu vay không?

Trả lời: Không thể điều chỉnh số lượng tiền mã hóa cho vay trong yêu cầu vay, nghĩa là bạn không thể vay hai lần trong cùng một lệnh.

Hỏi: Có thể hoàn trả khoản vay trước thời hạn được không?

Trả lời: Hiện không hỗ trợ thanh toán khoản vay trước thời hạn. Việc hoàn trả chỉ có thể được thực hiện sau ít nhất 30 ngày kể từ ngày vay. Vui lòng tham khảo thời gian hoàn trả hiển thị trên giao diện.

Hỏi: Sau khi lệnh vay bị thanh lý, điều gì sẽ xảy ra với tài sản thế chấp?

Trả lời Trả lời: Khi lệnh vay bị thanh lý, hệ thống sẽ bán tất cả tài sản thế chấp để mua token cho vay nhằm mục đích trả nợ. Tài sản còn lại sẽ được trả lại cho người dùng.
Ví dụ: Nếu người dùng thế chấp 10 token A để vay 50 token B và lệnh vay bị thanh lý do biến động giá đáng kể của token A, hệ thống sẽ bán 10 token A, đổi lấy 70 token B để trả nợ gốc và lãi suất, đồng thời trả lại số lượng token B còn lại cho người dùng.

Hỏi: Khi lệnh vay bị thanh lý nhưng có số dư âm thì khoản nợ có tiếp tục phát sinh lãi không?

Trả lời: Không, khoản nợ phát sinh sau khi thanh lý không tính lãi.

Truy cập trang web chính thức MEXC và trải nhiệm tính năng MEXC Loans. Nhanh chóng, thuận tiện và an toàn, bạn có thể dễ dàng quản lý tài sản tiền mã hóa của mình. Bất kể nhu cầu của bạn là gì—đầu tư hay linh hoạt tài chính—các giải pháp cho vay của MEXC đều được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của bạn. 


Nếu bạn muốn tìm hiểu cách tham gia MEXC Loans, bạn có thể tham khảo "MEXC ra mắt dịch vụ mới MEXC Loans!" MEXC Loans hiện chỉ hỗ trợ trên phiên bản Web.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


