Hướng dẫn mua tiền mã hoá thông qua Google Pay và Apple Pay trên MEXC





Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách mua tiền mã hoá bằng Google Pay và Apple Pay:

Lưu ý: Trước khi bắt đầu, vui lòng đảm bảo bạn đã hoàn thành xác minh KYC. Nếu chưa xác minh KYC, giao dịch mua của bạn có thể thất bại.









Bước 1: Nhấn vào Nạp, sau đó chọn Mua/Bán nhanh.









Bước 2: Chọn loại tiền fiat bạn muốn sử dụng và loại tiền mã hoá bạn muốn mua, sau đó nhập số tiền.









Bước 3: Chọn Apple Pay hoặc Google Pay làm phương thức thanh toán của bạn, sau đó nhấn Xác nhận.









Bước 4: Xem kỹ chi tiết thanh toán, sau đó nhấn Xác nhận.









Bước 5: Nếu đây là lần đầu tiên sử dụng dịch vụ, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp quốc gia cư trú, số điện thoại và hoàn thành một bảng câu hỏi ngắn.





Bước 6: Thêm hoặc chọn thẻ ngân hàng của bạn, sau đó hoàn tất giao dịch qua Google Pay hoặc Apple Pay.









Bước 7: Sau khi thanh toán hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo "Giao dịch đang được xử lý". Thời gian xử lý có thể khác nhau tùy theo mạng và có thể mất vài phút để hiển thị trong tài khoản của bạn.

Lưu ý: Vui lòng giữ nguyên trang và không làm mới hoặc thoát ra cho đến khi thanh toán được xác nhận để tránh sai lệch.













Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



