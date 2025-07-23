Công Nghệ Blockchain Được Giải Thích: Kiến Trúc Nền Tảng Của TERM

Công nghệ blockchain là một hệ thống sổ cái phân tán cho phép ghi lại dữ liệu một cách an toàn, minh bạch và không thể thay đổi trên mạng lưới các máy tính. Ở cốt lõi của nó, blockchain bao gồm các khối dữ liệu được liên kết theo thứ tự thời gian trong một chuỗi, với mỗi khối chứa các bản ghi giao dịch được xác minh thông qua các phương pháp mã hóa thay vì bởi một cơ quan trung ương. Mối quan hệ giữa blockchain và TERM là nền tảng, vì TERM hoạt động trên một blockchain công khai. Công nghệ blockchain này cung cấp cho TERM các tính năng bảo mật mạnh mẽ, lợi thế phi tập trung và khả năng minh bạch giúp nó khác biệt so với các hệ thống tài chính truyền thống. Khác với các cơ sở dữ liệu thông thường được quản lý bởi một thực thể duy nhất, blockchain của TERM phân phối dữ liệu trên hàng ngàn nút trên toàn cầu, khiến nó chống lại kiểm duyệt, gian lận và các điểm lỗi đơn lẻ.
Blockchain của TERM kết hợp công nghệ sổ cái phân tán với mã hóa tiên tiến để tạo ra một hệ thống an toàn và minh bạch cho các giao dịch kỹ thuật số. Kiến trúc blockchain này cho phép TERM cung cấp những lợi thế độc đáo so với các hệ thống tài chính truyền thống.
