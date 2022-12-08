KLEVA

Kleva AI là nền tảng DeFAI cho phép người dùng nhận lợi nhuận thông qua AI Agent mà không cần chuyên môn về DeFi. Kleva AI cho phép người dùng tận dụng cả tài sản hữu hình và vô hình, bao gồm cả ảnh hưởng xã hội, thông qua các chiến lược tài chính tự chủ. Sứ mệnh của dự án là "tận dụng tài sản (vô hình) một cách thông minh".

Tên tokenKLEVA

Xếp hạngNo.1553

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)0.15%

Nguồn cung lưu hành68,919,558.48180266

Nguồn cung tối đa0

Tổng cung68,919,558.48180266

Tỷ lệ lưu hành%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất0.4502328591384906,2024-01-18

Giá thấp nhất0.015292010209863226,2022-12-08

Blockchain công khaiKLAY

