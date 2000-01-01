Заробляйте APR до 5% — один з найвищих відсотків за стейблкоїн
Просто утримуйте USDE і починайте заробляти щоденні дивіденди
Не потрібно здійснювати стейкінг або блокування. Ваші кошти будуть доступні в будь-який час.
Зареєструйтеся на офіційному сайті або в мобільному застосунку MEXC та пройдіть верифікацію KYC.
Користуйтеся найнижчими комісіями за спотову торгівлю на MEXC
Утримуйте USDE та отримуйте дивіденди щодня.
Ethena — синтетичний долар, USDe, має на меті створити стійке до цензури, масштабоване та стабільне криптовалютне рішення. На відміну від традиційних стейблкоїнів, які залежать від фіатних резервів, USDe підтримує м'яку прив'язку до долара США за допомогою механізму дельта-хеджування на ринках деривативів. USDe повністю підтримується ончейн з повною прозорістю і може вільно використовуватися в усій екосистемі технологій DeFi.
Для участі в цій події користувачі повинні утримувати мінімум 0,1 USDE на своєму спотовому рахунку. Не потрібно вручну реєструватися, здійснювати стейкінг або блокування.
Дивіденди будуть нараховуватися, починаючи з дня, коли мінімальний баланс на спотовому рахунку користувача досягне 0,1 USDE (T). Дивіденди почнуть нараховуватися з T+1. Перший розподіл дивідендів відбудеться на наступний день (T+2), і вони будуть продовжувати нараховуватися щодня на спотовий рахунок користувача за умови, що він відповідає вимогам для участі.