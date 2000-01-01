Для участі в цій події користувачі повинні утримувати мінімум 0,1 USDE на своєму спотовому рахунку. Не потрібно вручну реєструватися, здійснювати стейкінг або блокування.

Дивіденди будуть нараховуватися, починаючи з дня, коли мінімальний баланс на спотовому рахунку користувача досягне 0,1 USDE (T). Дивіденди почнуть нараховуватися з T+1. Перший розподіл дивідендів відбудеться на наступний день (T+2), і вони будуть продовжувати нараховуватися щодня на спотовий рахунок користувача за умови, що він відповідає вимогам для участі.