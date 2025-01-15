Ціна MAGA Again (MAGAA)
Поточна ціна MAGA Again (MAGAA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 731.77K USD. Ціна MAGAA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MAGA Again:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 555.83K USD
- зміна ціни MAGA Again протягом дня — +6.01%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MAGA Again до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MAGA Again до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MAGA Again до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MAGA Again до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.01%
|30 днів
|$ 0
|-59.21%
|60 днів
|$ 0
|-53.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MAGA Again: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.75%
+6.01%
-37.40%
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