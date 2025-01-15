Сьогоднішня ціна MAGA Again (MAGAA)

Поточна ціна MAGA Again (MAGAA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 731.77K USD. Ціна MAGAA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MAGA Again:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 555.83K USD

- зміна ціни MAGA Again протягом дня — +6.01%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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