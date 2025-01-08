Сьогоднішня ціна BULLA (BULLA)

Поточна ціна BULLA (BULLA) сьогодні становить 0.00166231 USD з ринковою капіталізацією $ 29.50K USD. Ціна BULLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BULLA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.85 USD

- зміна ціни BULLA протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 17.75M USD

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