Що таке BULLA ( BULLA)

Bulla.fun provides a robust ecosystem for memecoin creators and enthusiasts, enabling fair launches across multiple EVM chains. By leveraging bonding curve mechanics and integrating cutting-edge AI tools, we ensure higher quality narratives and projects, setting a new standard in the memecoin space. Unlike existing platforms where only the company profits, Bulla's native $BULLA token allows users to share in the platform's success.

