Ціна BULLA (BULLA)
Поточна ціна BULLA (BULLA) сьогодні становить 0.00166231 USD з ринковою капіталізацією $ 29.50K USD. Ціна BULLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BULLA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.85 USD
- зміна ціни BULLA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 17.75M USD
Отримуйте оновлення цін BULLA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BULLA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BULLA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BULLA до USD становила $ -0.0003051869.
За останні 60 днів зміна ціни BULLA до USD становила $ -0.0014012272.
За останні 90 днів зміна ціни BULLA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003051869
|-18.35%
|60 днів
|$ -0.0014012272
|-84.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BULLA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+10.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bulla.fun provides a robust ecosystem for memecoin creators and enthusiasts, enabling fair launches across multiple EVM chains. By leveraging bonding curve mechanics and integrating cutting-edge AI tools, we ensure higher quality narratives and projects, setting a new standard in the memecoin space. Unlike existing platforms where only the company profits, Bulla's native $BULLA token allows users to share in the platform's success.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BULLA до AUD
A$0.002659696
|1 BULLA до GBP
￡0.001329848
|1 BULLA до EUR
€0.0015958176
|1 BULLA до USD
$0.00166231
|1 BULLA до MYR
RM0.0074471488
|1 BULLA до TRY
₺0.0587460354
|1 BULLA до JPY
¥0.2626782262
|1 BULLA до RUB
₽0.1782827475
|1 BULLA до INR
₹0.1426095749
|1 BULLA до IDR
Rp26.8114478593
|1 BULLA до PHP
₱0.096912673
|1 BULLA до EGP
￡E.0.0841793784
|1 BULLA до BRL
R$0.010140091
|1 BULLA до CAD
C$0.0023771033
|1 BULLA до BDT
৳0.202469358
|1 BULLA до NGN
₦2.5692497129
|1 BULLA до UAH
₴0.0703323361
|1 BULLA до VES
Bs0.08810243
|1 BULLA до PKR
Rs0.4631528122
|1 BULLA до KZT
₸0.8790627742
|1 BULLA до THB
฿0.0574328105
|1 BULLA до TWD
NT$0.0544074063
|1 BULLA до CHF
Fr0.001496079
|1 BULLA до HKD
HK$0.0129161487
|1 BULLA до MAD
.د.م0.0166397231