Що таке River: технічна архітектура та токеноміка багатомільярдного ончейн-банку









1) River використовує технологію Omni-CDP для кросчейн-забезпечення та карбування, що дозволяє користувачам депонувати активи в одній мережі та нативно карбувати satUSD в іншій.





2) satUSD — це стейблкоїн із надмірним забезпеченням, який підтримує прив'язку до 1 $ за допомогою ліквідації в режимі реального часу, арбітражу ончейн та п'ятирівневої системи контролю ризиків, одночасно підтримуючи карбування без відсотків.





3) Загальна пропозиція токенів RIVER становить 100 мільйонів, з яких 68% розподілено між спільнотою та екосистемою. Власники отримують вигоду від прав управління, підвищення прибутковості та зниження комісій.





4) Екосистема River побудована на чотирьох основах: кросчейн-системі Omni-CDP, продуктах Smart Vault, соціальному майнінгу River4FUN та функції свопу.





5) Користувачі беруть участь в екосистемі за допомогою чотириетапного циклу заробітку, свопу, стейкінгу та випуску, що дозволяє застосовувати такі стратегії, як кредитне плече та майнінг ліквідності.









River створює першу систему стейблкоїнів з блокчейн-абстракцією, призначену для з'єднання ліквідності різних екосистем і спрямування її в нові можливості зростання. Завдяки стейблкоїну satUSD, забезпеченому позицією заставного боргу (CDP) омнічейну, River дозволяє користувачам забезпечувати активи в одному блокчейні і карбувати стейблкоїни в іншому. Це відкриває можливості для отримання нативного доходу в різних мережах, використання стратегій кредитного плеча і масштабованого розширення.









RIVER — це нативна криптовалюта екосистеми River із загальною пропозицією 100 мільйонів токенів.





Категорія розподілу Відсотки Опис мети Стимули екосистеми 40% Винагороди для користувачів, стимули для ліквідності, зростання екосистеми Резервний фонд 21% Маркет-мейкінг, маркетинг, розширення протоколу Команда 15% Стимули для основної команди Seed-інвестори 10% Seed-фінансування Аірдроп 5% Аірдроп-винагороди для спільноти Ранні інвестори 5% Інвестори на ранній стадії Публічний продаж 2% Публічний продаж токенів Консультанти 2% Радники проєкту









Категорія розподілу Період блокування Графік вестингу Аірдроп Немає Повністю розблоковано відразу Публічний продаж Немає Повністю розблоковано відразу Стимули екосистеми Немає Лінійний вестинг протягом 60 місяців Резервний фонд Немає Лінійний вестинг протягом 60 місяців, випуск кожні 6 місяців Ранні інвестори 3 місяці 10% розблоковано на 4-му місяці, заблоковано на наступні 6 місяців, потім лінійний вестинг протягом 24 місяців Seed-інвестори 3 місяці 10% розблоковується на 4-му місяці, блокується на ще 6 місяців, потім лінійний вестинг протягом 24 місяців Команда 12 місяців Лінійний вестинг протягом 30 місяців Консультанти 12 місяців Лінійний вестинг протягом 30 місяців













1) Управління протоколом: власники RIVER можуть голосувати за ключові параметри протоколу, зокрема:

Типи забезпечення та параметри ризику в системі CDP.

Рішення щодо розширення та впровадження блокчейну.

Графіки випуску стимулів satUSD.

Використання скарбниці та пропозиції щодо грантів для екосистеми.





2) Підвищення прибутковості та множники лояльності: користувачі можуть заблокувати RIVER, щоб збільшити прибуток від діяльності протоколу.

Механізм veRIVER : блокування RIVER як veRIVER забезпечує вищу прибутковість satUSD+.

Винагорода для постачальників ліквідності : довгострокові стейкери отримують підвищені стимули.

Множники River4FUN: учасники River4FUN можуть отримати множник від 1,2 до 2 разів за діяльність та внески.





3) Зниження комісій та пріоритетний доступ: стейкінг RIVER надає переваги на рівні протоколу, такі як:

Зниження комісій : нижчі комісії за карбування, викуп та своп.

Пріоритетний доступ : рання участь в лімітованих подіях і право на преміальні винагороди.

Додаткові переваги: потенційна участь в аірдропах або розподілах, пов'язаних з управлінням.

















Omni-CDP («Омнічейн-забезпечена боргова позиція») — це основна технологічна інновація River і перша в галузі кросчейн-система CDP, побудована на стандарті LayerZero OFT («Омнічейн-замінний токен»). Ця система кардинально переосмислює принцип роботи традиційних CDP.





У традиційних системах CDP користувачі повинні виконувати весь процес забезпечення та карбування на одному і тому ж блокчейні. Omni-CDP від River усуває це обмеження, дозволяючи користувачам депонувати активи на будь-якому вихідному блокчейні та нативно карбувати стейблкоїни satUSD на будь-якому цільовому блокчейні. Наприклад:

Забезпечити ETH на Ethereum.

Карбувати satUSD на BNB Chain.

Використовувати satUSD на Arbitrum.

Все це без необхідності кросчейн-мостів.









Система Omni-CDP від River підтримує широкий спектр основних активів як забезпечення:

Нативні активи : BTC , ETH, BNB

Токени ліквідного стейкінгу (LST) : River підтримує кілька токенів ліквідного стейкінгу як забезпечення, дозволяючи користувачам отримувати доступ до ліквідності, продовжуючи заробляти винагороди за стейкінг.

Конвертація стейблкоїнів: крім карбування за допомогою забезпечення, користувачі також можуть конвертувати USDT, USDC, USD1 та інші стейблкоїни безпосередньо в satUSD у співвідношенні 1:1.









Відмінною рисою River є механізм карбування з нульовою процентною ставкою. На відміну від багатьох протоколів CDP, які вимагають від користувачів сплати стабільних комісій або процентів, River дозволяє карбувати satUSD без додаткових витрат. Це значно зменшує загальні витрати для користувачів і робить участь в екосистемі DeFi більш доступною.









satUSD — це стейблкоїн з надмірним забезпеченням, забезпечений BTC, ETH, BNB та різними токенами ліквідного стейкінгу (LST). Він дозволяє користувачам розблокувати ліквідність без продажу своїх активів, а стейкінг satUSD дає їм можливість розділити дохід від протоколу та отримати прибуток.









Як основний стейблкоїн екосистеми River, satUSD — це більше, ніж просто токен, прив'язаний до долара США; це універсальний фінансовий інструмент з декількома функціями:





Механізм надмірного забезпечення: satUSD використовує модель надмірного забезпечення, щоб гарантувати, що кожен токен повністю забезпечений достатніми активами. Це забезпечує міцну основу для підтримки його вартості.

Циркуляція омнічейн: побудований на стандарті LayerZero OFT, satUSD може циркулювати в декількох блокчейнах, включаючи Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Sonic, BOB, BSquared, Hemi, BEVM і Bitlayer.









satUSD підтримує прив'язку 1:1 до долара США за допомогою декількох механізмів:

Система ліквідації в режимі реального часу : коли коефіцієнт забезпечення падає до небезпечного рівня, система автоматично запускає ліквідацію, щоб гарантувати платоспроможність протоколу.

Механізм арбітражу ончейн : коли ціна satUSD падає нижче одного долара, арбітражники купують satUSD і обмінюють їх на забезпечення; коли ціна піднімається вище одного долара, арбітражники здійснюють карбування нових satUSD і їх продаж.

П'ятирівневий контроль ризиків: River впроваджує комплексну п'ятирівневу систему контролю ризиків, включаючи режим відновлення та інші механізми, для забезпечення загальної стабільності протоколу.









Користувачі можуть стейкати satUSD, щоб отримати satUSD+, токен з автоматичним нарахуванням відсотків. Основні особливості satUSD+:

Розподіл доходів протоколу : власники отримують частку доходів, генерованих протоколом River.

Підтримка ліквідності : satUSD+ залишається придатним для використання в DeFi навіть під час стейкінгу.

Гнучкий викуп: викуп satUSD+ назад у satUSD можна здійснювати у будь-який час.













Модуль Omni-CDP є основною інфраструктурою River, що дозволяє користувачам:

Використовувати активи для забезпечення в декількох мережах.

Карбувати satUSD безпосередньо в будь-якій підтримуваній мережі.

Усунути залежність від кросчейн-мостів.

Скористатися перевагами випуску без відсотків.









Smart Vault — це продукт River для отримання доходу, призначений для роздрібних користувачів, з такими функціями:

Стабільний дохід : генерує стабільний дохід завдяки поєднанню стратегій DeFi та CeDeFi.

Відсутність ризику ліквідації : на відміну від CDP, активи, депоновані в Smart Vault, не підлягають ліквідації, що дозволяє користувачам зберігати їх з упевненістю.

Гнучкі стратегії : користувачі можуть вибирати з різних комбінацій стратегій на основі індивідуальних уподобань щодо ризику.

Інституційний варіант: River також пропонує Prime Vault, розроблений для інституційних інвесторів. Зберігається Ceffu і Cobo, надає безпеку на рівні підприємства і стабільні рішення з прибутковості.













River4FUN — це інноваційна система соціального майнінгу, яка перетворює активність у соціальних мережах на ончейн-винагороди:

Інтеграція X (Twitter) : користувачі можуть прив'язати свої акаунти X і заробляти River Points, публікуючи, поширюючи та взаємодіючи з соціальним контентом.

Майнінг на основі стейкінгу : користувачі можуть стейкати будь-які токени, щоб накопичувати River Points і отримувати щоденні винагороди.

Участь в управлінні : члени спільноти можуть голосувати за пропозиції та заробляти винагороди за свою участь.

Розподіл на основі штучного інтелекту: River4FUN використовує агентів штучного інтелекту для розподілу винагород на основі рівня взаємодії та динаміки спільноти, забезпечуючи справедливість та ефективність.









River пропонує високопродуктивну функцію свопу токенів з такими перевагами:

Торгівля з низьким прослизанням для оптимального виконання.

Мультичейн-підтримка у інтегрованих мережах.

Миттєве врегулювання для безперебійних транзакцій.

Інтеграція DEX з провідними децентралізованими біржами.









River створив повну систему циклу цінності, в якій користувачі можуть брати участь через чотири основні етапи: заробіток, своп, стейкінг та карбування.









Користувачі можуть заробляти винагороди в екосистемі River за допомогою торгових операцій, використання партнерських застосунків, виконання завдань, перевірки соціальних взаємодій та участі в River4FUN. Усі такі дії перетворюються на винагороди у вигляді токенів, які можна використовувати в екосистемі.









Зароблені винагороди можна конвертувати в satUSD за допомогою миттєвих обмінів з низьким прослизанням. Це забезпечує стабільну основу вартості, яку можна використовувати в будь-якій частині екосистеми.









Стейкінг satUSD для отримання satUSD+:

Автоматичне накопичення прибутку.

Постійна можливість використання в DeFi.

Гнучке викуповування в будь-який час.

Участь у розподілі доходів протоколу.









Депозит активів на будь-якій підтримуваній мережі для безпосереднього карбування нових satUSD:

Не потрібне кросчейн-мостування.

Ефективне розширення позицій.

Повернення до етапу заробітку.

















Користувачі можуть використовувати satUSD для реалізації різних стратегій використання кредитного плеча:

Повторне кредитування та запозичення для збільшення прибутковості.

Доступ до ліквідності без продажу базових активів.

Можливості кросчейн-арбітражу.









Застосовуючи satUSD у партнерських протоколах, користувачі можуть отримати додаткові винагороди:

Pendle: множник балів River у 5–25 разів.

PancakeSwap: стимули для постачальників ліквідності.

Segment: прибутковість від кредитування.

LayerBank: винагороди за депозити.









Здійснюючи стейкінг satUSD+, інвестори можуть заробляти частину доходу протоколу, що робить його ідеальним для тих, хто шукає стабільний і надійний дохід.





River використовує технологію блокчейн-абстракції, щоб зруйнувати бар'єри між блокчейнами та створити справді єдину фінансову екосистему. З інтеграцією все більшої кількості мереж, приєднанням нових партнерів і постійним вдосконаленням продуктів, River має всі шанси стати мостом, що з'єднує всі активи та можливості, просуваючи свою візію стати наступним банком ончейн.





Незалежно від того, чи є ви консервативним інвестором, який прагне стабільного доходу, агресивним трейдером, який застосовує стратегії з високим кредитним плечем, або звичайним користувачем, який хоче заробляти винагороди за соціальну активність, River пропонує індивідуальні продукти та можливості. У міру розвитку Web3 інфраструктурні протоколи, такі як River, будуть відігравати все більш важливу роль у зв'язку різних екосистем та розкритті повної вартості ліквідності.





Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та їх результати є виключною відповідальністю користувача.



