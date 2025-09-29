Зі стрімким розвитком блокчейн- і Web3-технологій як користувачі, так і розробники висувають дедалі вищі вимоги до інфраструктури: більша продуктивність, нижчі витрати та краща масштабованість. PolygoЗі стрімким розвитком блокчейн- і Web3-технологій як користувачі, так і розробники висувають дедалі вищі вимоги до інфраструктури: більша продуктивність, нижчі витрати та краща масштабованість. Polygo
Що таке Polygon (POL): блокчейн-основа для глобальних платежів і активів реального світу

29 вересня 2025MEXC
0m
Зі стрімким розвитком блокчейн- і Web3-технологій як користувачі, так і розробники висувають дедалі вищі вимоги до інфраструктури: більша продуктивність, нижчі витрати та краща масштабованість. Polygon (POL), як одне з найважливіших рішень для масштабування в екосистемі Ethereum, завдяки постійним технологічним оновленням і вдосконаленню токена розвивається в напрямі стати провідною блокчейн-інфраструктурою для глобальних платежів і активів реального світу (RWA).

1. Що таке Polygon


Polygon — це масштабована мультичейн-екосистема, створена на базі Ethereum і призначена для забезпечення недорогого й швидкого Web3-досвіду для користувачів і розробників із використанням безпеки Ethereum. Спочатку проєкт був запущений у 2017 році під назвою Matic Network, а у 2021 році був перейменований на Polygon. Завдяки модульній архітектурі та сумісності з EVM, Polygon виріс у провідну інфраструктуру, що обслуговує мільйони користувачів і тисячі децентралізованих застосунків (dApp).

Засновники Polygon — підприємці, зосереджені на масштабуванні Ethereum, серед яких співзасновник Сандіп Найлвал наразі обіймає посаду генерального директора фонду Polygon Foundation. Під його керівництвом Polygon еволюціонував від раннього рішення на базі сайдчейну до однієї з найактивніших блокчейн-мереж у світі, що постійно розвиває інфраструктуру Web3. Щоб реалізувати довгострокове бачення як агрегованої мережі (AggLayer), спільнота Polygon здійснила оновлення токена з MATIC до POL. Оновлений токен POL виконує функцію як нативного токена для оплати комісій за gas і стейкінгу в мережі Polygon PoS, а також призначений для ширшої ролі в мережі AggLayer — включно з участю в розподілі цінності та стимулів, з конкретними механізмами, що визначатимуться майбутнім консенсусом спільноти.

Серед переваг Polygon:

  • Висока продуктивність: підтримує паралельну обробку в масштабах мільйонів транзакцій за секунду (TPS).
  • Низька вартість: комісії за транзакції значно нижчі, ніж в основній мережі Ethereum.
  • Безпека: розділяє безпекові механізми Ethereum, захищаючи активи та застосунки.

2. Технології та механізми, що лежать в основі Polygon


2.1 Архітектура рівня 2


Polygon функціонує паралельно з Ethereum, обробляючи транзакції офчейн (тобто поза основною мережею), періодично надсилаючи інформацію про транзакції назад до основної мережі Ethereum. Це забезпечує одночасно ефективність і безпеку.

2.2 Механізм консенсусу та роль токена


Polygon використовує модифікований механізм консенсусу Proof-of-Stake (PoS). Учасники мережі здійснюють стейкінг токенів POL (нативний токен Polygon) для підтвердження транзакцій і отримання винагород. POL — це токен стандарту ERC-20, який використовується для оплати комісій, участі в управлінні мережею та гарантуванні її безпеки.

2.3 AggLayer і zkEVM


Polygon інтегрує технології ZK-ролап і zkEVM для підвищення масштабованості та ефективності. Протокол AggLayer агрегує декілька ZK-доказів, забезпечуючи безперебійну взаємодію між мережами рівня 1 та рівня 2.

2.4 Дослідження прозорості кросчейн-мостів


Згідно з дослідженням Університету Корнелла, кросчейн-транзакції між Ethereum і Polygon є високопрозорими: простежуваність депозитів досягла 99,65%, а зняття — 92,78%. Це підкреслює надійність перевірки кросчейн-мостів і створює основу для підвищення ефективності та безпеки в майбутньому.

3. Оновлення токена POL і його значення


3.1 Передумови


Після тривалого обговорення й широкого консенсусу, 4 вересня 2024 року, спільнота Polygon офіційно оновила первинний токен MATIC до POL (Polygon Ecosystem Token). Відтоді POL слугує нативним токеном для gas і стейкінгу в мережі Polygon PoS. Це оновлення було більше, ніж просто ребрендинг токена: воно стало важливою віхою еволюції Polygon у бік ефективнішої, мультичейн-екосистеми. Згідно із заявою в офіційному блозі Polygon від 3 вересня 2025 року, майже за рік після оновлення з MATIC на POL 99% MATIC було успішно мігровано до POL, а всі транзакції в мережі Polygon PoS тепер виконуються з використанням POL як токена для gas.

3.2 Процес оновлення


  • Своп 1:1: власники MATIC отримують POL у співвідношенні 1:1.
  • Автоматична міграція: користувачам мережі Polygon PoS не потрібно нічого робити. Міграцію в Ethereum та інших мережах можна здійснити через офіційний портал Polygon або біржі.

3.3 Нова роль POL: «гіперпродуктивний» токен третього покоління


POL визначено як «гіперпродуктивний» токен, що означає:

  • Кросчейн-стейкінг і валідація: POL гарантує безпеку не лише мережі Polygon PoS, а й кількох інших мереж (включаючи суверенні мережі AggLayer), генеруючи диверсифіковані винагороди.
  • Розширена корисність і стимули: використовується для оплати комісій, стимулювання валідаторів тощо, підвищуючи свою корисність і потенціал для заробітку.
  • Управління та розширення можливостей спільноти: власники беруть участь в управлінні мережею та її розвитку. Скарбниця спільноти підтримує зростання екосистеми.
  • Стала токеноміка: винагороди за стейкінг, спалення токенів та аірдропи в екосистемі сприяють довгостроковій цінності та підвищують залучення.

4. Дорожня карта технологічного розвитку Polygon


Остання дорожня карта розвитку Polygon під назвою Gigagas має на меті досягти 100 000 TPS і зробити Polygon типовою мережею для швидких, дешевих, безпечних і масштабованих платежів. Gigagas — це не просто план підвищення продуктивності, а стратегічний крок до побудови інфраструктури для реальних платежів і розрахунків з активами реального світу. Першим етапом у межах Gigagas стало оновлення Heimdall — одне з найскладніших технічних оновлень у криптоіндустрії:

  • Швидші транзакції: підтвердження за менш ніж 5 секунд.
  • Підвищена ефективність платежів: можливість використовувати стейблкоїни для щоденних розрахунків.
  • Оптимізовані розрахунки з активами: швидкість розрахунків із токенізованими активами дорівнює темпам традиційних фінансових систем.

5. Розвиток Polygon: ключові етапи та розширення екосистеми


Шлях Polygon позначений важливими етапами й стратегічними партнерствами:

Ребрендинг і бачення розширення: перехід від Matic Network до Polygon у 2021 році та запуск мультичейн‑стратегії масштабування.
Збільшення масштабованості через ZK‑технології: придбання Hermez і Mir для розширення можливостей ZK-ролапу.
Фінансування та підтримка екосистеми: залучення 450 мільйонів $ у 2022 році та започаткування грантових програм для розвитку екосистеми.
Корпоративна та галузева інтеграція: партнерства з Disney, Google Cloud, Starbucks, Mastercard і Jio (Індія) для впровадження використання в реальному світі.
Оновлення управління: запуск Polygon 2.0 із посиленими механізмами спільнотного управління.

6. Висновок


Polygon проходить трансформацію з рішення для масштабування Ethereum у глобальний рівень цінності. Завдяки оптимізації POL, дорожній карті Gigagas, оновленню Heimdall і технологічним проривам в AggLayer і ZK‑технологіях, Polygon забезпечує швидкий, недорогий і безпечний ончейн‑досвід, сприяючи масовому впровадженню стейблкоїнів, активів реального світу та глобальних платежів.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


