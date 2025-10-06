Що таке Everlyn AI (LYN)? Повний посібник з першого відкритого протоколу відео-ШІ та токена LYN

Конвергенція штучного інтелекту та блокчейн-технологій досягла поворотного моменту з появою Everlyn AI — проривного проєкту, який змінює способи взаємодії з цифровим контентом та автономними агентами. Цей вичерпний посібник досліджує революційний підхід Everlyn AI до децентралізованої генерації відео, його флагманську модель Everlyn-1 та токен LYN, який живить всю цю екосистему. Незалежно від того, чи є ви ентузіастом ШІ, криптоінвестором чи розробником, який прагне зрозуміти майбутнє взаємодії людини та ШІ, ця стаття надає все необхідне про те, як Everlyn AI демократизує доступ до передових відео-ШІ технологій, створюючи нову економіку для автономних відео-агентів.

Everlyn AI — перша модель базового відео з відкритим кодом, що забезпечує генерацію фотореалістичних відео необмеженої довжини зі зниженням витрат у 10 разів.

Токен LYN живить екосистему з фіксованою пропозицією 1 мільярд, забезпечуючи карбування агентів, стейкінг, управління та розподіл доходів.

Відео-агенти на Everworld працюють автономно з он-чейн гаманцями, виконуючи щоденні завдання від бронювання подорожей до керування соціальними мережами.

Маркетплейс AAPI створює економіку розробників, де творці монетизують можливості агентів через підписки на базі LYN.

Мультичейн-сумісність робить Everlyn AI першим повністю інтегрованим протоколом відео-ШІ для Web3-додатків.

Everlyn AI представляє два взаємопов'язані елементи, які разом формують революційну екосистему:

Аспект Everlyn AI (Проєкт) Токен LYN (Криптовалюта) Визначення Перша модель базового відео з відкритим кодом та супер-агентська мультимодальна екосистема Нативний утилітарний токен, що живить мережу Everlyn Основна функція Створює фотореалістичних відео-агентів через модель Everlyn-1 та платформу Everworld Забезпечує всі транзакції, платежі та управління всередині екосистеми Основна технологія Авторегресивна генерація відео, передові моделі ШІ, децентралізована інфраструктура Токен на основі блокчейну для карбування агентів, комісій за газ, стейкінгу та доступу до AAPI Ключова інновація Зниження витрат на генерацію відео у 10 разів; можливість створення відео необмеженої довжини Забезпечує гаманці агентів, розподіл доходів та децентралізоване управління Цільові користувачі Розробники, творці контенту, бізнес, який потребує ШІ-агентів Власники токенів, стейкери, власники агентів, розробники AAPI

Everlyn AI охоплює всю технологічну та платформну інфраструктуру. Це включає модель з відкритим кодом Everlyn-1, здатну генерувати відео необмеженої довжини з гіперреалістичною якістю та спеціальним фокусом на людиноцентричний контент. Платформа Everworld служить децентралізованим середовищем, де користувачі карбують, налаштовують та розгортають відео-агентів — фотореалістичні ШІ-представлення самих себе, здатні до автономного виконання завдань. Проєкт інтегрує передові дослідження в авторегресивному моделюванні, векторній квантизації, зменшенні мультимодальних галюцинацій та аудіо-керованій генерації відео.

Токен LYN функціонує як економічне паливо для цієї екосистеми. З фіксованою максимальною пропозицією 1 мільярд токенів при запуску, LYN забезпечує всі основні види діяльності: карбування нового відео-агента вимагає фіксованої кількості LYN, щомісячні підписки оплачуються в LYN, і вся он-чейн активність (від транзакцій гаманців агентів до покупок AAPI) розраховується в LYN. Власники токенів отримують права управління для голосування по мережевих пропозиціях, можуть стейкати LYN для розблокування преміум-функцій агентів та заробляти частки доходу, делегуючи токени успішним AAPI або високопродуктивним агентам.

Найпотужніші моделі генерації відео у світі залишаються заблокованими за закритими системами, що контролюються технологічними гігантами. Ця централізація обмежує доступ, гальмує інновації та перешкоджає отриманню вигоди від технологій ШІ, що змінюють життя, для широкого населення. Everlyn AI вирішує це, надаючи першу справді базову відео-модель з відкритим кодом, гарантуючи, що передовий відео-ШІ служить платформою, доступною для всіх, а не залишається пропрієтарним інструментом для максимізації доходів кількох корпорацій.

Поточні централізовані платформи відео-ШІ страждають від серйозних обмежень: генерація одного відео може зайняти понад 10 хвилин і коштувати приблизно $0.30 за відео. Ці платформи не підтримують децентралізовані функції, такі як смарт-контракти або он-чейн походження відео, що призводить до високих витрат, повільної обробки та непослідовних результатів через відсутність персоналізованої пам'яті та контекстної обізнаності. Децентралізована інфраструктура Everlyn AI, використовуючи технології, такі як суперконвеєрна квантизація та xDiT, знижує витрати на генерацію відео до 10 разів, одночасно драматично покращуючи швидкість та масштабованість.

Існуючі інструменти генерації відео в основному фокусуються на короткому креативному контенті, але не вирішують ширшу потребу в автономних агентах, що виконують завдання. Традиційному ШІ бракує людиноподібного інтерфейсу, необхідного для природної взаємодії — текстові та аудіосистеми не можуть передавати вирази обличчя, жести та синхронізоване мовлення, які створюють справжні емоційні зв'язки. Everlyn AI вирішує це, створюючи відео-агентів: фотореалістичні представлення користувачів, здатні виконувати щоденні завдання, представляти власників на цифрових платформах та автономно взаємодіяти як з людьми, так і з іншими агентами через природну відео-комунікацію.

Користувачі зараз жонглюють множиною платформ, додатків та сервісів без єдиного інтерфейсу. Традиційні хмарні системи ШІ зберігають дані користувачів на централізованих серверах, викликаючи критичні занепокоєння щодо конфіденційності, безпеки та зловживання даними. Децентралізована архітектура Everlyn AI з обробкою на пристрої зберігає конфіденційність через локальну обробку даних, індексацію персональних даних у зашифрованих контейнерах (сховищах даних) та он-чейн зберігання з контрольованим користувачем доступом. Цей підхід дає людям справжнє володіння своїми агентами та даними, забезпечуючи при цьому безшовну мультисервісну інтеграцію.

Everlyn AI виник з коаліції провідних дослідників ШІ та ветеранів індустрії, які визнали критичний розрив: найпередовіші відео-ШІ технології світу залишалися недоступними для широкої публіки, контрольовані централізованими корпораціями, зосередженими на максимізації прибутку, а не на колективному прогресі людства. Команда засновників включає професорів з Корнельського університету, Оксфордського університету, Стенфордського університету, Університету Центральної Флориди, Гонконгського університету науки та технологій, Університету штучного інтелекту імені Мохаммеда бін Заїда та Пекінського університету, а також колишніх лідерів з Meta, DeepMind, Microsoft, Google та Tencent.

Ця виняткова команда зробила внесок у деякі з найбільш значущих інновацій галузі, включаючи базову відео-модель Google Video Poet, Make-a-Video від Facebook, базову відео-модель Tencent, еталонну модель Meta Movie Gen, провідну відкриту модель Open-Sora-Plan та першу в реальному часі наскрізну гуманоїдну агентську відео-модель OpenAI (Body of Her). Їхнє колективне бачення було зосереджене на фундаментальному переконанні: людство не може дозволити собі залежність від кількох потужних компаній щодо технологій, що змінюють життя, таких як відео-ШІ. Результатом став Everlyn AI — екосистема з відкритим кодом та децентралізована, де кожен стає рівним учасником і бенефіціаром у майбутньому віртуального ШІ.

Everlyn-1 є першою у світі базовою відео-моделлю з відкритим кодом, спеціально розробленою для створення фотореалістичного контенту необмеженої довжини. На відміну від закритих конкурентів, обмежених короткими кліпами, Everlyn-1 використовує авторегресивну генерацію, аналогічну передбаченню наступного токена ChatGPT, забезпечуючи генерацію кадрів у реальному часі, що створює відео довільної довжини. Модель спеціалізується на людиноцентричному контенті, захоплюючи нюансовані вирази обличчя, природну мову тіла та синхронізоване мовлення з безпрецедентною точністю.

Завдяки інтеграції передових технологій, включаючи суперконвеєрну квантизацію та xDiT (розподілені дифузійні трансформери), Everlyn AI досягає витрат на генерацію відео в 10 разів нижче, ніж централізовані платформи. У той час як конкуруючі сервіси беруть $0.30 за відео з часом генерації 10 хвилин, децентралізована інфраструктура та оптимізована обробка Everlyn забезпечують порівнянну або вищу якість за частку вартості та часу. Це демократизує доступ до професійного відео-ШІ, роблячи його життєздатним для індивідуальних творців, малого бізнесу та великих підприємств.

Відео-агенти на Everworld представляють парадигмальний зсув у взаємодії ШІ. Кожен агент володіє власним он-чейн гаманцем, що дозволяє автономні фінансові транзакції — купівлю, продаж, торгівлю активами та оплату послуг. Агенти можуть викликати служби райдшерингу, замовляти їжу та продукти, бронювати подорожі, керувати розкладами, складати електронні листи, взаємодіяти з іншими агентами та навіть представляти своїх власників у соціальних мережах та на платформах знайомств. Цей рівень автономії в поєднанні з фотореалістичною відео-комунікацією створює найбільш природний та ефективний досвід ШІ-помічника, доступний сьогодні.

Пропрієтарний конвеєр даних: Кастомний інструмент попередньої обробки Everlyn прискорює обрізку відео більш ніж на 75% порівняно з існуючими методами, одночасно покращуючи якість через передове виявлення сцен, естетичну оцінку, узгоджену з людським сприйняттям, та комплексні системи фільтрації.

Інновація векторної квантизації: Стратегія розподільного вирівнювання проєкту вирішує традиційні виклики квантизації (розрив градієнта та колапс кодової книги) шляхом узгодження розподілів латентних векторів та векторів кодової книги з використанням відстані Вассерштейна, драматично покращуючи продуктивність моделі.

Композитна генерація відео (COVG): Ця структура забезпечує точне редагування відео шляхом інтеграції текстових та відео-умов, дозволяючи користувачам змінювати конкретні елементи (об'єкти, фони, персонажі), зберігаючи динаміку та темпоральну узгодженість оригінального відео.

Зменшення галюцинацій: Через еталон мультимодальної стійкості (MMR) та стратегію вибору текстово-релевантних візуальних токенів, Everlyn AI значно зменшує поширену проблему генерації моделями ШІ контенту, неузгодженого з візуальними входами, забезпечуючи більш точні та надійні відео-виходи.

Магазин агентських API (AAPI) дозволяє розробникам створювати та монетизувати нові можливості для відео-агентів. Розробники заробляють дохід від підписок, коли користувачі купують їхні AAPI, у той час як власники токенів LYN можуть стейкати на перспективні AAPI для отримання часток доходу. Це створює процвітаючий ринок, який постійно розширює можливості агентів через інновації спільноти, а не лише централізовану розробку.

Everlyn AI надає перший повністю інтегрований протокол відео-ШІ для Web3, пропонуючи безшовну підтримку мультичейн через блокчейни Layer-1 та Layer-2. dApps на будь-якому блокчейні можуть отримати доступ до послуг генерації відео через архітектуру Everlyn без необхідності дозволів, створюючи універсальну сумісність без потреби в централізованому схваленні.

Відео-агенти перетворюють управління рутинними завданнями на безшовну автоматизацію. Агент може відстежувати ваш календар, автоматично викликати служби райдшерингу, коли у вас призначені зустрічі, замовляти продукти на основі рівнів запасів, виявлених через інтеграцію розумного дому, та керувати організацією подорожей, включаючи бронювання рейсів та готелів. На відміну від текстових помічників, ці агенти спілкуються через природне відео, показуючи міміку, яка визнає ваші переваги, та надаючи візуальні підтвердження виконаних завдань.

У діловому контексті агенти Everlyn служать невтомними представниками. Агент з продажу може відвідувати віртуальні зустрічі від вашого імені, проводити презентації з вашим голосом та зовнішністю, слідкувати за потенційними клієнтами через персоналізовані відео-повідомлення та обробляти рутинні запити клієнтів. Застосування в охороні здоров'я включають агентів моніторингу пацієнтів, які надають нагадування про ліки через дружні відео-взаємодії, у той час як освітні агенти пропонують персоналізоване навчання з візуальними демонстраціями та емоційно чуйним зворотним зв'язком.

Відео-агенти забезпечують нові форми цифрової присутності. Ваш агент може керувати обліковими записами в соціальних мережах, створюючи та публікуючи контент, який підтримує голос вашого бренду та візуальну ідентичність. На платформах знайомств агенти можуть обробляти початкові розмови, відбирати збіги на основі ваших переваг та організовувати зустрічі, коли формуються справжні зв'язки. У іграх та розвагах агенти створюють імерсивні враження через динамічні, чуйні відео-взаємодії, які адаптуються до вибору гравця в реальному часі.

Можливо, найбільш революційним є те, що агенти можуть автономно взаємодіяти один з одним для виконання складних багатосторонніх завдань. Ваш агент може вести переговори з агентом іншого користувача для планування зустрічей, координації групових заходів або виконання угод на децентралізованих ринках. Це створює цілком новий економічний шар, де агенти обробляють транзакції, перевіряють інформацію та координують дії в цифровій екосистемі без потреби в постійному людському нагляді.

Токен LYN має фіксовану максимальну пропозицію 1,000,000,000 токенів при запуску без додаткового карбування. Розподіл структурований у шість основних категорій:

Початкові основні учасники (19.80%): 198,000,000 LYN

Члени Lyn Labs, основного учасника $LYN

Вестинг: 33% розблоковується через 1 рік, решта 67% розблокується поступово з 1-го по 3-й рік

Ранні прихильники: Pre+Seed (14.70%): 147,000,000 LYN

Ранні прихильники Lyn

Вестинг: 33% розблоковується через 6 місяців, решта 67% розблокується поступово з 6 місяців до 2.5 років

Ранні прихильники: Серія A (6.90%): 69,000,000 LYN

Ранні прихильники Lyn

Вестинг: 33% розблоковується через 6 місяців, решта 67% розблокується поступово з 6 місяців до 2.5 років

Емісія винагород вузлів (20.00%): 200,000,000 LYN

Емісія винагород вузлів всім власникам вузлів Lyn

Вестинг: Розблокується поступово з 6 місяців до 3-го року

R&D та екосистема (23.60%): 236,000,000 LYN

Токени, виділені Фонду Lyn та основним розробникам для:

Підтримки та розвитку протоколу

Програм для інфраструктури, навчання моделей та зростання використання AAPI

Ініціатив з розвитку екосистеми

Вестинг: 25% розблоковується при запуску, решта 75% розблокується поступово з 1-го по 3-й рік

Публічний розподіл (15.00%): 150,000,000 LYN

Початковий випуск та стимули: 8.6%

Майбутні мережеві ініціативи: 6.4%

Вестинг: Повністю розблокується при запуску

На основі графіка розблокування пропозиція в обігу зростає поступово протягом трьох років:

При запуску (TGE): Публічний розподіл повністю розблокований, плюс частини з R&D та екосистеми

6 місяців: Ранні прихильники починають розблокування, починається емісія винагород вузлів

1 рік: Початкові основні учасники починають розблокування

3 роки: Всі розподіли повністю вестовані

Фактична пропозиція в обігу може бути нижчою за заплановані розблокування, оскільки LYN може бути вилучений з обігу через стейкінг AAPI, утримання гаманців агентів та операції вузлів.

Примітка: Суми розподілу по збору коштів можуть змінюватися за розсудом команди.

LYN впроваджує графік зниження інфляції, починаючи з 10% річних на основі загальної початкової пропозиції кожного року. Рівень інфляції знижується на 10% щорічно, поки не досягне постійної ставки емісії 1%. Ця модель забезпечує довгострокову безпеку мережі через винагороди валідаторам при збереженні дефіцитності. Інфляція розраховується на загальну початкову пропозицію кожного року та видається на основі блоків з часовими мітками, забезпечуючи передбачувану та прозору емісію токенів.

Важливо: Цифри пропозиції в обігу не включають нові токени в обігу в результаті інфляції.

Карбування нового відео-агента вимагає фіксованого платежу в LYN, встановлюючи економічний поріг, який запобігає спаму, забезпечуючи серйозне впровадження. Після створення агентам потрібні щомісячні абонентські платежі в LYN для підтримки роботи. Це створює стійкий повторюваний попит на токен, фінансуючи поточні витрати на інфраструктуру децентралізованої мережі.

Вся агентська активність — від виконання завдань до міжагентської комунікації — записується он-чейн для пост-виконавчого аудиту та походження. Кожен блоб даних, що містить транзакційні дані для блоків, зафіксованих у ланцюзі, вимагає комісій за газ, розрахованих у LYN. Це забезпечує безпеку мережі через економічні стимули, створюючи незмінний запис дій агентів, що забезпечує прозорість та підзвітність.

Кожен відео-агент володіє власним он-чейн гаманцем, здатним зберігати активи та виконувати фінансові транзакції. Коли агент купує товари, торгує токенами або отримує оплату за послуги, надані від імені власника, всі операції використовують LYN як номіновану валюту та вимагають LYN для комісій за газ. Це створює самодостатню економіку, де агенти діють як автономні економічні учасники.

Стейкінг LYN у гаманці агента розблоковує преміум-можливості, розширені функції та ексклюзивний доступ до високорівневих AAPI. Порогові вимоги встановлюються через децентралізоване управління власниками LYN у Lyn DAO, забезпечуючи контроль спільноти над обмеженням функцій. Цей механізм заохочує довгострокове утримання, надаючи чітку корисність для накопичення токенів.

Магазин AAPI працює повністю на транзакціях, номінованих у LYN. Коли користувачі купують нові можливості для своїх агентів, вони платять у LYN — генеруючи дохід від підписок для розробників AAPI. Власники токенів можуть стейкати LYN на конкретні AAPI, в успіх яких вони вірять, заробляючи пропорційну частку доходу від підписок цього AAPI. Це створює узгоджені стимули між розробниками, стейкерами та користувачами, сприяючи безперервним інноваціям у можливостях агентів.

Власники LYN, які проходять порогові вимоги, отримують права голосування в Lyn DAO для впливу на мережеві пропозиції, оновлення протоколу, економічні параметри та пріоритети розвитку екосистеми. Це поступово децентралізує контроль від команди засновників до спільноти, забезпечуючи розвиток мережі відповідно до інтересів зацікавлених сторін, а не централізованого прийняття рішень.

Окрім стейкінгу AAPI, власники токенів можуть стейкати LYN на конкретних агентів, які, за їхніми прогнозами, будуть генерувати значні доходи через свою діяльність. Коли ці агенти виконують завдання, здійснюють угоди або надають послуги за компенсацію, стейкери отримують пропорційну частку доходів агента. Це створює ринок прогнозів продуктивності агентів, надаючи додаткові можливості доходності для власників LYN.

Дорожня карта Everlyn AI зосереджена на прогресивній децентралізації та технологічному розвитку. Короткострокові пріоритети включають розширення екосистеми AAPI з галузевими можливостями, покращення реакції в реальному часі для взаємодії агентів та підвищення якості генерації відео через постійні дослідження послідовності руху та емоційного вираження. Команда розробляє передові протоколи CommandFlow для більш складної інтерпретації завдань та системи DataLink для безпечної гіперконтекстної передачі даних між агентами.

Довгострокове бачення охоплює світ, де відео-агенти перевищують чисельністю людей у цифрових просторах, обробляючи переважну більшість онлайн-активностей. Це включає масове впровадження в охороні здоров'я (моніторинг пацієнтів, телемедицина), освіті (персоналізовані ШІ-репетитори), підприємствах (автоматизоване обслуговування клієнтів, торгові представники) та розвагах (інтерактивний контент, адаптивний ігровий досвід). Платформа Everworld буде розвиватися до повної обробки ШІ на пристрої, усуваючи хмарні залежності при максимізації конфіденційності та зменшенні затримки.

Управління буде поступово переходити від команди засновників до власників токенів LYN через Lyn DAO, створюючи справді належну спільноті мережу. Мережа валідаторів розшириться по географічних регіонах та постачальниках інфраструктури, забезпечуючи надійну децентралізацію. Міжланцюгові інтеграції поглибляться, роблячи Everlyn AI універсальним відео-ШІ шаром для всіх блокчейн-екосистем. У міру дозрівання інтерфейсів мозок-комп'ютер Everlyn AI позиціонує себе для інтеграції взаємодії без управління, потенційно забезпечуючи повністю імерсивні враження, які розмивають межу між фізичною та віртуальною реальністю.

Everlyn AI працює на перетині множинних технологічних доменів — генерація відео ШІ, автономні агенти та блокчейн-інфраструктура — стикаючись з конкуренцією з різних сторін:

Централізовані платформи відео-ШІ (Runway ML, Pika Labs, Synthesia): Ці інструменти перевершують у відполірованих користувацьких інтерфейсах та короткому креативному контенті, але залишаються принципово обмеженими закритою архітектурою, високими витратами ($0.30+ за відео) та нездатністю створювати автономних агентів з фінансовими можливостями. Вони ефективно обслуговують традиційні робочі процеси медіапродукції, але не можуть вирішити ширший випадок використання автономних агентів, що виконують завдання.

Платформи ШІ-агентів (AutoGPT, BabyAGI): Сильні в плануванні завдань та автономному виконанні, але повністю текстові, позбавлені людиноподібного відео-інтерфейсу, який створює емоційний зв'язок та природну взаємодію. Вони не можуть візуально представляти користувачів або забезпечувати міміку та мову тіла, критично важливі для ефективної комунікації.

Блокчейн-агентські проєкти (Fetch.ai): Пропонують децентралізовані ринки агентів з економічними можливостями, але без генерації відео або людиноподібного представлення, обмежуючи їх застосовність до фонової автоматизації, а не до взаємодій, орієнтованих на користувача.

Основа з відкритим кодом: Як єдиний великий проєкт відео-ШІ з повністю відкритими моделями, Everlyn AI забезпечує інновації, керовані спільнотою, прозорну розробку та справжнє володіння даними — неможливе з пропрієтарними конкурентами.

Економічна ефективність: 10-кратне зниження витрат через децентралізовану інфраструктуру робить Everlyn AI найбільш економічно життєздатним рішенням як для індивідуальних користувачів, так і для корпоративних додатків, зберігаючи при цьому вищу або еквівалентну якість виходу.

Повні можливості агентів: Everlyn AI унікально поєднує фотореалістичну генерацію відео з автономними економічними агентами, що володіють он-чейн гаманцями, створюючи єдину платформу, де агенти можуть як візуально представляти користувачів, так і незалежно виконувати фінансові транзакції.

Необмежена довжина відео: Авторегресивна генерація забезпечує довільно довгі відеопослідовності, у той час як конкуренти залишаються обмеженими короткими кліпами (зазвичай до 4 секунд до 2 хвилин), принципово обмежуючи їх корисність для розширених взаємодій або складного контенту.

Децентралізація та конфіденційність: Обробка на пристрої із зашифрованими сховищами даних забезпечує конфіденційність користувачів, неможливу в хмарних системах конкурентів, у той час як інтеграція блокчейну забезпечує походження та аудит, відсутні на традиційних платформах.

Економіка екосистеми: Маркетплейс AAPI створює мережеві ефекти через стимули для розробників та розподіл доходів, постійно розширюючи можливості за межі того, що можуть досягти централізовані команди, у той час як конкуренти покладаються виключно на внутрішню розробку.

Для користувачів, які надають пріоритет негайній відполірованості над довгостроковим потенціалом, усталені платформи, такі як Runway ML, пропонують відточені інтерфейси та перевірену надійність для традиційних креативних робочих процесів. Організації, які потребують лише текстової автоматизації без відео-представлення, можуть знайти простіші агентські платформи достатніми. Однак для тих, хто шукає передові технології, справжнє володіння даними, економічну ефективність та автономних відео-агентів, здатних представляти їх на цифрових платформах, Everlyn AI представляє неперевершену ціннісну пропозицію.

MEXC служить преміальною платформою для придбання токенів LYN, пропонуючи глибоку ліквідність, конкурентні торгові комісії та комплексні заходи безпеки. Як одна з провідних криптовалютних бірж світу, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу, MEXC забезпечує безшовний доступ до LYN через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, придатний як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Платформа підтримує множинні торгові пари, включаючи LYN/USDT, забезпечуючи гнучкі стратегії входу на основі ваших переважних активів.

Крок 1: Створення облікового запису Відвідайте офіційний сайт MEXC https://www.mexc.com/, зареєструйтеся https://www.mexc.com/register, використовуючи вашу адресу електронної пошти або номер телефону, та завершіть процес верифікації KYC для повної функціональності облікового запису.

Крок 2: Поповнення коштів Перейдіть до розділу вашого гаманця та поповніть USDT, USDC або фіатну валюту через підтримувані способи оплати, включаючи банківський переказ або кредитну/дебетову картку.

Крок 3: Знайти торгівлю LYN Відкрийте інтерфейс спотової торгівлі, знайдіть "LYN" у рядку пошуку торгових пар та виберіть пару LYN/USDT http://mexc.com/exchange/LYN_USDT, щоб переглянути поточний ринок.

Крок 4: Вибрати тип ордера Виберіть ринковий ордер для негайного виконання за поточною ціною або лімітний ордер, щоб вказати бажану ціну покупки та кількість.

Крок 5: Виконати покупку Перевірте деталі вашого ордера, включаючи загальну вартість та комісії, потім підтвердьте транзакцію для придбання токенів LYN безпосередньо у ваш гаманець MEXC.

Everlyn AI представляє фундаментальну трансформацію в тому, як люди взаємодіють зі штучним інтелектом та цифровими платформами. Об'єднуючи першу у світі базову відео-модель з відкритим кодом з децентралізованою екосистемою автономних агентів, Everlyn AI вирішує критичні обмеження поточних ШІ-систем — вартість, доступність, конфіденційність та практичну корисність. Токен LYN служить економічною основою для реалізації цього бачення, забезпечуючи все — від створення агентів до виконання завдань, забезпечуючи при цьому управління спільнотою та узгоджені стимули.

Для приватних осіб Everlyn AI пропонує безпрецедентну зручність через відео-агентів, здатних обробляти щоденні завдання з людиноподібною взаємодією. Для розробників маркетплейс AAPI створює нові можливості монетизації та спільних інновацій. Для ширшої крипто-екосистеми Everlyn AI створює інфраструктуру для відео-основних Web3-додатків з мультичейн-сумісністю. У міру дозрівання мережі та поширення відео-агентів у цифрових просторах Everlyn AI позиціонує себе не просто як ще один ШІ-проєкт, а як фундаментальний шар для взаємодії мільярдів людей з технологіями в наступне десятиліття. Конвергенція ШІ з відкритим кодом, блокчейн-децентралізації та автономних агентів знаменує поворотний момент — і Everlyn AI стоїть в авангарді цієї революції.

