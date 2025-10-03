Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів





1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.

2) Як глобальний рівень підтвердження, Espresso дозволяє різним мережам отримувати доступ до перевіреного стану одна одної в реальному часі, забезпечуючи справжню кросчейн-компоновність.

3) Сумісний із провідними фреймворками ролапів, зокрема Arbitrum, OP Stack та Polygon CDK.

4) На відміну від фінальності Ethereum, яка триває 15 хвилин, Espresso зменшує час підтвердження до кількох секунд, значно підвищуючи ефективність кросчейн-операцій.

5) Окрім підтвердження, Espresso також може виконувати функції децентралізованого секвенсера та дешевого рівня доступності даних.





З розширенням сфери застосування блокчейнів одна мережа вже не здатна задовільняти всі потреби користувачів. У відповідь з'являються сотні нових блокчейнів: одні зосереджені на GameFi , інші — на DeFi чи NFT. Ці мережі стали ізольованими «островами», де активи та застосунки обмежені власними екосистемами.





Ця фрагментація створює низку проблем. Користувачам доводиться часто перемикатися між мережами та переказувати активи через мости, розробникам — повторно розгортати свої застосунки в різних екосистемах, а ліквідність розпорошується, знижуючи загальну ефективність капіталу. Що ще важливіше — порушується головна перевага блокчейну: компоновність, завдяки якій застосунки можуть взаємодіяти між собою, як деталі конструктора Lego. У кросчейн-сценаріях вона більше не працює.









Команда Espresso Systems усвідомила ключові проблеми, з якими стикаються сучасні публічні блокчейни, і висунула сміливе бачення, щоб усі блокчейни могли працювати разом як єдина система. Для реалізації цього вони розробили мережу Espresso, яка слугує глобальним рівнем підтвердження, що забезпечує швидке, надійне та нейтральне підтвердження транзакцій для всіх під'єднаних блокчейнів.









У традиційній блокчейн-архітектурі транзакція проходить кілька етапів, перш ніж буде остаточно підтверджена. Наприклад, у ролапах Ethereum після надсилання транзакції користувачем вона спочатку обробляється й попередньо підтверджується секвенсером ролапу. Потім секвенсер об'єднує транзакції в пакети й надсилає їх до основної мережі Ethereum, де вони мають дочекатися фінальності Ethereum — зазвичай це близько 15 хвилин. Такий тривалий процес створює ризики: якщо секвенсер діє зловмисно або трапляються помилки, транзакції можуть бути скасовані.





Espresso впроваджує проміжний рівень підтвердження, який забезпечує швидке підтвердження. Щойно секвенсер ролапу надсилає блок транзакцій у Espresso, валідаторні ноди мережі використовують консенсус із візантійською відмовостійкістю (BFT), щоб досягти згоди щодо блоку в межах шести секунд, гарантуючи економічно безпечне підтвердження. Що ще важливіше — на рівні протоколу дозволяється фіналізація й розрахунок у мережі Ethereum лише тих блоків, які були підтверджені Espresso.









Робочий процес Espresso можна розбити на п'ять основних етапів:

1) Надсилання: уповноважений секвенсер ролапу надсилає пакети транзакцій до мережі Espresso.

2) Консенсус: валідаторні ноди Espresso запускають протокол консенсусу HotShot BFT і досягають згоди щодо кожного блоку приблизно за 6 секунд.

3) Обмеження: на рівні протоколу лише ті блоки, які були підтверджені на Espresso, дозволено фіналізувати в мережі рівня 1 (наприклад, Ethereum).

4) Доступність: після підтвердження блоки стають доступними для перегляду вже за кілька секунд, забезпечуючи достовірну інформацію про актуальний стан ролапу.

5) Сумісність: інші мережі, кросчейн-мости й протоколи обміну повідомленнями можуть звертатися до Espresso, щоб отримати дані про поточний стан усіх інтегрованих мереж у режимі реального часу.





Цей підхід особливо витончений тим, що не потребує змін у вже наявній блокчейн-архітектурі. Натомість Espresso виконує роль додаткового шару, який посилює сумісність в усій екосистемі.













Espresso використовує власний консенсусний протокол HotShot — механізм BFT, спеціально оптимізований для швидкості та масштабованості. На відміну від Ethereum, який надає перевагу стійкості до цензури ціною затримки, HotShot зосереджений на забезпеченні підтвердження на рівні субсекунд або кількох секунд.





У реальних тестуваннях Espresso вже досяг середнього часу підтвердження близько шести секунд, і надалі прагне до субсекундної фінальності. Таке суттєве зменшення часу підтвердження є критичним для зручності користувачів: транзакції, які раніше потребували 15 хвилин для фіналізації на Ethereum, тепер можуть бути підтверджені за кілька секунд за допомогою Espresso.









Більшість наявних ролапів покладаються на централізованих секвенсерів, що створює потенційні точки відмови та потребу в довірі. Espresso пропонує альтернативу — децентралізовану мережу зі 100 валідаторними нодами (з планами подальшого розширення та переходу до інклюзивної системи Proof-of-Stake). Ролапи можуть делегувати формування блоків цій децентралізованій мережі замість керування власним централізованим секвенсером.





Ця архітектура не лише підвищує рівень безпеки та децентралізації, а й створює основу для спільного секвенування, що дозволяє безлічі ролапів використовувати спільний набір секвенсерів і реалізовувати атомарні кросчейн-транзакції.









Доступність даних є одним із ключових слабких місць масштабування блокчейнів. Espresso не лише надає послуги підтвердження, а й може виступати як недорогий рівень доступності даних. Порівняно зі зберіганням даних безпосередньо в Ethereum, Espresso забезпечує високі гарантії доступності даних за значно нижчою вартістю, що дозволяє застосункам досягати кращого масштабування.





Наразі мережа Espresso досягла пропускної здатності 20 МБ/с, що значно перевищує більшість наявних рішень.













Найшвидші кросчейн-мости сьогодні працюють за моделлю з використанням «розв'язувачів» (solvers), коли користувачі блокують активи в початковій мережі, а розв'язувачі заздалегідь надають ліквідність у цільовій мережі. Однак розв'язувачі стикаються з ключовим ризиком: якщо транзакція в початковій мережі буде відкочена, вони можуть зазнати збитків. Тому їм доводиться або чекати на тривалу фінальність, що погіршує досвід користування, або брати на себе ризик і стягувати вищі комісії.





Espresso дозволяє розв'язувачам отримувати надійне підтвердження всього за кілька секунд, забезпечуючи незворотність транзакцій користувачів. Це суттєво підвищує ефективність капіталу та знижує витрати на кросчейн-операції. Провідні кросчейн-мости, як-от Across , вже розглядають інтеграцію з Espresso.









Кросчейн-повідомлення є основою взаємодії між блокчейнами. Наявні рішення або надто повільні — наприклад, ті, що передають дані через рівень 1 і потребують кількох днів для фінальності, — або залежать від довірених комітетів, як-от Wormhole чи LayerZero. Навіть якщо такі комітети працюють чесно, їм усе одно доводиться чекати фінальності рівня 1, перш ніж підтвердити пакет транзакцій.





Espresso забезпечує фінальність транзакцій за лічені секунди, що дозволяє протоколам передавання повідомлень перевіряти кросчейн-дані швидше й безпечніше. Незалежно від того, чи використовується атестація в захищеному середовищі виконання (TEE), чи докази з нульовим розголошенням (ZK), ці системи потребують підтвердженого списку транзакцій або кореня дерева Меркла для верифікації. Espresso забезпечує саме цей критичний компонент.









Деякі складніші моделі кросчейн-взаємодії дозволяють блокчейнам оптимістично приймати повідомлення одне від одного, а потім розв'язувати розбіжності під час фіналізації. Такий підхід вимагає скоординованого процесу фіналізації між мережами, який може спиратися на агрегацію доказів з нульовим розголошенням (ZK) або перемежовані механізми доказів шахрайства.





Оператори ролапів можуть використовувати швидкі підтвердження Espresso на основі консенсусу із толерантністю до візантійських відмов (BFT) та докази стану, щоб у режимі реального часу отримувати високодостовірну інформацію про стан без очікування фіналізації для виявлення проблем. Це робить архітектуру агрегованих кластерів взаємодії практичнішою та безпечнішою.









Коли агреговані кластери сумісності поєднуються зі спільним секвенсером, стає можливою повноцінна синхронна компоновність, що вважається ключовою метою кросчейн-сумісності. У цій моделі смартконтракти на різних блокчейнах можуть викликати один одного в межах однієї транзакції, ніби вони працювали в одному блокчейні.





Espresso відіграє центральну роль у реалізації цих ключових компонентів: забезпечує швидкі підтвердження для агрегованих кластерів і надає децентралізовану інфраструктуру для спільного секвенування.









Espresso поступово здобуває визнання з боку дедалі більшої кількості блокчейн-проєктів. Понад 20 мереж уже інтегрують або тестують Espresso у тестовій мережі, зокрема:

Ролап-мережі загального призначення : RARI Chain та різні застосункові блокчейни.

Спеціалізовані мережі : Molten Network, зосереджена на торгівлі, та t3rn, що спеціалізується на кросчейн-виконанні.

Інтеграції з технічним стеком: основні фреймворки, зокрема Arbitrum Orbit, OP Stack, Polygon CDK та Cartesi, які активно розробляють інтеграції з Espresso.

Окрім самих блокчейнів, ключові інфраструктурні проєкти, як-от кросчейн-мости, мережі розв'язувачів і агрегатори DEX — також досліджують способи використання рівня підтвердження Espresso.









Команда Espresso Systems не лише розробляє продукти, а й активно просуває дослідження та стандартизацію в усьому блокчейн-секторі. Одним із ключових внесків є ініціатива CIRC (Coordinated Inter-Rollup Communication) — стандарт, покликаний забезпечити незалежний від блокчейнів протокол кросчейн-повідомлень. Крім того, ведеться дослідження ринків спільного секвенування з економічно обґрунтованими стимулами, що дозволяють ролап-мережам прозоро продавати права на визначення порядку транзакцій, водночас зберігаючи і прибутковість, і суверенітет.





Із запуском мережі Mainnet 0 проєкт Espresso офіційно перейшов до етапу продуктивного використання. Але це лише початок. Довгострокове бачення команди полягає в побудові справжнього «нескінченного саду» — відкритої екосистеми без бар'єрів, де всі блокчейни можуть взаємодіяти безперешкодно та вільно розвиватися.









Майбутнє блокчейну — це не фрагментований ландшафт ізольованих блокчейнів, а непомітно взаємопов'язана мережа. Завдяки швидкому, надійному та нейтральному рівню підтвердження Espresso закладає базову інфраструктуру для такого майбутнього.





Для користувачів це означає плавний досвід кросчейн-взаємодії та нижчі витрати. Для розробників — можливість зосередитися на інноваціях без складнощів кросчейн-інтеграцій. Для всієї галузі це ще один крок до справжнього масового впровадження блокчейн-технологій.





Як свого часу протокол TCP/IP об'єднав розрізнені комп'ютерні мережі в сучасний інтернет, так і Espresso прагне стати основним протоколом, що з'єднає різні блокчейни в єдину екосистему з повною компоновністю. У мультичейн-світі рівень підтвердження Espresso цілком може стати ключовим елементом, що об'єднає всю систему.



