Що таке Dill (DL токен)? Повний посібник по революційному модульному блокчейну

У сьогоднішньому швидко розвинутому блокчейн-ландшафті масштабованість залишається найнагальнішою проблемою індустрії. В той час як більшість блокчейнів рівня 1 змушують додатки до жорстких рамок, які компрометують продуктивність, Dill з'являється як революційне рішення, яке відмовляється від цих компромісів.

Цей всеосяжний посібник досліджує проривну модульну архітектуру Dill, корисність його нативного DL токена та те, як цей блокчейн наступного покоління позиціонований для забезпечення масового впровадження dApp через безпрецедентну масштабованість, суверенітет та децентралізацію. Незалежно від того, чи є ви крипто-інвестором, розробником чи ентузіастом блокчейну, розуміння Dill пропонує уявлення про майбутню інфраструктуру, що підтримуватиме наступний мільярд користувачів Web3.





Ключові висновки

Dill — це революційний блокчейн рівня 1, що досягає 800 000 TPS через передову модульну архітектуру

DL токен забезпечує безпеку мережі з інноваційним дворівневим стейкінгом, підтримуючи до 1 мільйона валідаторів

Платформа надає суверенні середовища виконання, дозволяючи додаткам захоплювати цінність і налаштовувати економіку

Токеноміка DL має фіксовану пропозицію в 6 мільярдів із стратегічним розподілом, що винагороджує учасників екосистеми

Dill Ecosystem Launchpool створює стійкий маховик зростання, що з'єднує стейкерів, додатки та використання мережі





Dill — це революційний блокчейн рівня 1, побудований на передовій модульній архітектурі та технологіях шардингу, розроблений для вирішення трилеми блокчейну через максимальну масштабованість, суверенітет та децентралізацію. Як новий парадигматичний ланцюг, Dill забезпечує безпрецедентну продуктивність до 800 000 транзакцій на секунду, підтримуючи до 1 мільйона валідаторів — можливості, що позиціонують його більш ніж на п'ять років попереду поточної дорожньої карти Ethereum.

DL токен служить нативною криптовалютою, що живить всю екосистему Dill. З фіксованою пропозицією в 6 мільярдів токенів, DL забезпечує безпеку мережі через стейкінг, сприяє участі в управлінні та надає доступ до інноваційних функцій, таких як Ecosystem Launchpool. Поза простою корисністю, DL представляє володіння революційною інфраструктурою, розробленою спеціально для суверенних додатків, що потребують виділених середовищ виконання без компромісів щодо децентралізації чи продуктивності.

Аспект Dill DL токен Визначення Платформа блокчейну рівня 1 з модульною архітектурою Нативна криптовалюта, що живить мережу Dill Мета Надає масштабовану інфраструктуру для dApps з виділеними просторами виконання Забезпечує стейкінг, управління та участь в екосистемі Архітектура Складається з рівня консенсусу, рівня даних, рівня виконання та мостових компонентів Фіксована пропозиція 6 мільярдів токенів зі стратегічним розподілом Ключові особливості Можливість 800 000 TPS, підтримка 1М+ валідаторів, передовий шардинг Безпека мережі, права управління, винагороди Launchpool Цільові користувачі Розробники, що будують суверенні додатки Стейкери, валідатори та учасники екосистеми Ціннісна пропозиція Інфраструктура для блокчейн-додатків наступного покоління Економічний стимулюючий механізм і токен управління





Фундаментальним викликом, з яким стикається технологія блокчейну, є неможливість досягти масштабованості, безпеки та децентралізації одночасно. Традиційні рішення змушують до компромісів: Ethereum приоритизує децентралізацію, але бореться з масштабованістю, тоді як високопродуктивні ланцюги, як Solana, досягають пропускної здатності, жертвуючи децентралізацією. Модульна архітектура Dill усуває ці компроміси, оптимізуючи кожен компонент незалежно, зберігаючи при цьому єдині гарантії безпеки.

Поточні блокчейн-екосистеми ув'язнюють додатки в жорстких, односторонніх рамках, що обмежують налаштування та захоплення цінності. Додатки втрачають суверенітет під час переходу від виділених ресурсів до спільної інфраструктури, створюючи феномен "товстих протоколів, тонких додатків", де обмеження платформи стримують функціональність і економіку додатків. Це стає особливо проблематичним, оскільки AI агенти та високочастотні додатки потребують спеціалізованих середовищ виконання.

Існуючі блокчейни не можуть підтримувати обчислювальні вимоги додатків наступного покоління. З AI агентами, що очікується будуть генерувати масивну он-чейн активність, і ігровими додатками, що потребують відповідності в реальному часі, поточна інфраструктура створює вузькі місця, що перешкоджають масовому впровадженню. Індустрія побудувала базову технологію, але не має економічних моделей, розроблених для зростання, орієнтованого на інфраструктуру, а не для ранньої спекуляції.









Dill з'явився з усвідомлення того, що блокчейн-технологія досягла критичної точки перегину: тоді як прориви в продуктивності вказували на готовність до широкомасштабного впровадження, існуючі механізми зростання екосистеми залишалися фундаментально обмеженими. Проект був заснований на принципі, що різні функції блокчейну можуть бути оптимізовані незалежно, зберігаючи при цьому єдині гарантії безпеки та децентралізації — філософія, що привела до революційного модульного підходу Dill.

Команда розробки виявила, що додатки все більше вимагали суверенітету та налаштування, яких універсальні блокчейни не могли надати. Проекти, такі як Uniswap, що несуть понад $1 мільярд комісій за газ щорічно на Ethereum, продемонстрували потребу в виділених середовищах виконання, що могли б захоплювати цінність, забезпечуючи при цьому функції, такі як перерозподіл MEV та прозоре упорядкування транзакцій — можливості, неможливі на традиційній спільній інфраструктурі.

З підтримкою видатних інституцій, включаючи участь Binance Labs у Season 7 та підтримку встановлених валідаторів і партнерів екосистеми, Dill позиціонував себе як інфраструктурну основу для наступної еволюційної фази Web3, націлюючись на розрив між технологічними можливостями та стійким зростанням екосистеми.









Dill досягає безпрецедентної пропускної здатності до 800 000 TPS через складний модульний дизайн та реалізацію Full Danksharding. Платформа використовує 2D кодування стирання з 64 підмережами, що підтримують максимум 512 blobs, забезпечуючи масштабованість 5MB/s — значно перевершуючи цілі дорожньої карти Ethereum. Ця технічна архітектура забезпечує додатки реального часу, зберігаючи при цьому криптографічні гарантії безпеки.

Інноваційний двошаровий механізм валідації демократизує участь, забезпечуючи при цьому економічну безпеку. Легкі валідатори з нижчими бар'єрами дозволяють соло-стейкерам брати участь у безпеці мережі, тоді як важкі валідатори забезпечують посилені економічні гарантії в межах окремих слотів. Ця система підтримує до 1 мільйона валідаторів — створюючи безпрецедентну децентралізацію без компромісів щодо продуктивності або безпеки.

Кожен додаток отримує виділені середовища виконання з повним контролем над комісіями за газ, упорядкуванням транзакцій та економічними параметрами. Цей суверенітет дозволяє додаткам захоплювати цінність рівня виконання, реалізуючи при цьому власні функції, такі як вбудований перерозподіл MEV, підтвердження на рівні мілісекунд та спеціалізовані механізми консенсусу — можливості, неможливі на спільних універсальних блокчейнах.

Dill реалізує сем плінг доступності даних (DAS) з поліноміальними зобов'язаннями KZG та шардингом підмереж для забезпечення цілісності даних у розподіленій мережі. Легкі клієнти можуть перевіряти конкретні клітинки даних без завантаження повних блоків, забезпечуючи ефективну валідацію, підтримуючи при цьому великі розміри блоків, необхідні для високопропускних додатків.





Dill надає ідеальне середовище для взаємодій AI агентів через свій децентралізований механізм консенсусу та програмовану інфраструктуру. Агенти можуть створювати автономні простори виконання з повним контролем над економічними параметрами, забезпечуючи 24/7 взаємодії, використовуючи DL токен як спільну валюту. Масштабованість платформи підтримує взаємодії людина-людина, людина-агент та агент-агент, усуваючи залежності від мостів для безперешкодного обміну цінностями.

Ігрова індустрія стикається зі значними технічними перешкодами, оскільки менше 15% блокчейн-ігор працюють повністю он-чейн через обмеження масштабованості та продуктивності. Dill вирішує ці виклики через виділені простори виконання та високу пропускну здатність, забезпечуючи оновлення в реальному часі для ігор з високою частотою тиків, таких як MMORPG. Уніфікований базовий рівень платформи створює доступність спільного стану, дозволяючи безперешкодне переміщення активів між іграми, усуваючи при цьому фрагментовані економіки.

Традиційні DeFi додатки страждають від перевантаження мережі та непередбачуваних витрат на газ, що обмежують складні торгові стратегії та автоматизоване створення ринку. Виділені середовища виконання Dill дозволяють DeFi протоколам реалізовувати власні механізми консенсусу, передбачувані структури комісій та системи перерозподілу MEV, що створюють справедливіші торгові умови, зберігаючи при цьому децентралізовані гарантії безпеки.





DL токен підтримує фіксовану максимальну пропозицію в 6 мільярдів токенів, стратегічно розподілених для стимулювання стійкого зростання екосистеми, винагороджуючи при цьому участь спільноти:

Деталі розподілу:

Стимули TGE та ліквідність — 15% (900М токенів) : Підтримка ліквідності біржі та аірдропи спільноти, з 3% виділених спеціально для ранніх учасників тестмережі Dill через поетапний випуск (50% при TGE, 40% через 30 днів, 10% через 90 днів)

Екосистема та спільнота — 37,5% (2,25Б токенів) : Найбільший розподіл, що стимулює основних учасників, включаючи стейкерів, активних користувачів та стратегічних партнерів, що сприяють використанню мережі

Фонд і казначейство — 10% (600М токенів) : Фінансування розвитку протоколу через гранти, інтеграції та стимули розробників, забезпечуючи постійні інновації

Ранні учасники та радники — 20% (1,2Б токенів) : Винагороди для засновницької команди, будівельників та радників, що сприяють розвитку революційної інфраструктури Dill

Інвестори — 17,5% (1,05Б токенів): Розподіл стратегічних інвесторів, що забезпечують довгострокову цінність, керівництво та зв'язки екосистеми





Дизайн графіку вестингу:

Графік випуску токенів балансує негайну ліквідність з довгостроковими зобов'язаннями. Розподіли екосистеми та фонду розблоковують 10% при TGE з решітими токенами, розподіленими протягом 60 місяців, тоді як ранні учасники та інвестори стикаються з 1-річними кліфами, за якими слідують періоди вестингу 36 місяців та 30 місяців відповідно. Ця структура забезпечує, щоб зростання пропозиції токенів узгоджувалося з прийняттям мережі, зменшуючи при цьому спекулятивний тиск.









Власники DL токенів забезпечують безпеку мережі Dill через інноваційну дворівневу систему стейкінгу, заробляючи винагороди з комісій за транзакції, беручи участь у консенсусі валідаторів. Двошаровий підхід дозволяє як легким стейкерам (індивідуальні учасники), так і важким стейкерам (інституції) робити внесок у безпеку мережі, з посиленими доходами, доступними під час партнерств Launchpool, що створюють додаткову цінність для відданих стейкерів.

Додатки, розгорнуті на Dill, використовують DL токени для доступу до виділених просторів виконання та преміум-функцій, включаючи передові можливості шардингу та міждодаткову сумісність. Токен забезпечує функціональність власного газового токена в межах виділених просторів додатків, дозволяючи проектам створювати спеціалізовані економічні моделі, зберігаючи при цьому зв'язок з більш широкою екосистемою Dill.

Власники DL токенів беруть участь в управлінні протоколом, голосуючи за оновлення мережі, зміни параметрів та ініціативи екосистеми. Це включає пропонування нових партнерств Launchpool, вплив на структури комісій та визначення механізмів розподілу винагород, що формують еволюцію платформи. Участь в управлінні забезпечує, щоб мережа розвивалася відповідно до інтересів стейкхолдерів, а не централізованого контролю.

Dill Ecosystem Launchpool дозволяє DL стейкерам заробляти винагороди в токенах від нових додатків, що запускаються на платформі. Цей механізм створює стійкий маховик, де успішні проекти збільшують використання мережі, генеруючи вищі винагороди за стейкінг, що залучають більше валідаторів і розширюють потужність для майбутніх запусків — трансформуючи традиційний розподіл токенів у постійне створення цінності екосистеми.





Дорожня карта Dill зосереджена на систематичному розширенні екосистеми через ключові етапи, що встановлюють всеосяжну інфраструктуру для суверенних додатків. Запуск мейннету Q3 2025 ініціює основні операції платформи, за яким слідує розгортання Ecosystem Launchpool Q4, що створює стійкі механізми зростання для прийняття додатків. Дорожня карта 2026 включає інтеграцію зовнішніх мостів третіх сторін для покращеної сумісності та реалізацію мінімально довірливого нативного моста для безперешкодної міжланцюгової функціональності.

Поза технічним розвитком, Dill прагне продемонструвати, як блокчейн-інфраструктура може підтримувати масове впровадження через практичні історії успіху додатків. Унікальна комбінація масштабованості, суверенітету та децентралізації платформи позиціонує її як основоположний рівень для Web3 додатків наступного покоління, від AI-керованих автономних систем до повністю он-чейн ігрових досвідів, що потребують спеціалізованих середовищ виконання.

Довгострокове бачення проекту зосереджене на створенні самодостатньої екосистеми, де мережеві ефекти поєднуються через маховик Launchpool — успішні додатки стимулюють використання мережі, збільшують винагороди за стейкінг, залучають більше валідаторів і розширюють потужність для майбутніх інновацій, встановлюючи Dill як важливу інфраструктуру для еволюції блокчейну до mainstream впровадження.









Аналіз основних конкурентів:

Dill напряму конкурує з встановленими платформами рівня 1, включаючи Ethereum, Solana та нові модульні рішення, такі як Celestia. Кожен підхід представляє різні компроміси в трилемі блокчейну, але архітектура Dill унікально вирішує обмеження, що стримують конкурентні рішення.

Конкурентні переваги Dill:

проти Ethereum: Хоча Ethereum підтримує сильну децентралізацію, його підхід масштабування, зосереджений на rollup, створює фрагментацію екосистеми та зменшує вплив платформи на додатки. Dill досягає еквівалентної децентралізації (1М+ валідаторів), забезпечуючи при цьому значно вищу пропускну здатність (800 000 TPS проти ~25 TPS базового рівня Ethereum) через уніфіковану архітектуру, що уникає фрагментації рівня 2.

проти Solana: Solana досягає вражаючої пропускної здатності, але жертвує децентралізацією з кількістю валідаторів, обмеженою сотнями, а не мільйонами. Dill забезпечує порівнянну продуктивність (800K TPS проти теоретичного максимуму Solana), підтримуючи при цьому в 1000 разів більше валідаторів через інноваційний дворівневий стейкінг, що демократизує участь без компрометації безпеки.

проти модульних рішень: Проекти, такі як Celestia, зосереджуються виключно на доступності даних, потребуючи додаткових рівнів для виконання та розрахунків. Dill забезпечує інтегровану модульність з уніфікованими гарантіями безпеки, усуваючи складність і фрагментацію, пов'язані з багатоланцюговими модульними стеками, зберігаючи при цьому переваги оптимізації спеціалізованих компонентів.

Унікальна ціннісна пропозиція:

Dill стоїть окремо в поєднанні максимальної масштабованості, суверенітету та децентралізації без вимоги компромісів. Специфічні для додатків середовища виконання платформи забезпечують захоплення цінності та налаштування, неможливі на спільній інфраструктурі, тоді як дворівнева система валідації створює стійку децентралізацію, що масштабується з ростом мережі — переваги, які жоден поточний конкурент не забезпечує одночасно.





DL токен доступний для торгівлі на MEXC, провідній біржі криптовалют, що пропонує всеосяжні торгові послуги з надійними заходами безпеки. MEXC забезпечує ідеальну платформу для придбання DL токенів через свій дружній до користувача інтерфейс, конкурентну структуру комісій та глибоку ліквідність, що забезпечує ефективне виконання торгівлі з мінімальним прослизанням.

Біржа пропонує передові торгові функції, включаючи спот-торгівлю, ф'ючерсні контракти та опції стейкінгу, що дозволяють власникам DL брати участь у безпеці мережі, заробляючи при цьому винагороди. Встановлена репутація та дотримання регулятивних вимог MEXC створюють безпечне середовище як для новачків, так і для досвідчених трейдерів, що прагнуть брати участь у революційній блокчейн-екосистемі Dill.





Покрокове керівництво з покупки на MEXC:

Створіть обліковий запис MEXC: Відвідайте офіційний веб-сайт MEXC і завершіть реєстрацію з підтвердженням електронної пошти. Завершіть верифікацію KYC: Надайте необхідні документи ідентифікації для відповідності регулятивним стандартам. Поповніть кошти: Переведіть USDT або інші підтримувані криптовалюти до вашого гаманця MEXC. Знайдіть торгову пару DL: Шукайте "DL/USDT" в торговому розділі біржі. Розмістіть ваше замовлення: Виберіть між ринковим замовленням (миттєва покупка) або лімітним замовленням (встановіть бажану ціну). Захистіть ваші токени: Переведіть DL токени до персонального гаманця для посиленої безпеки або залишіть в MEXC для можливостей стейкінгу.





Dill представляє фундаментальний прорив в архітектурі блокчейну, вирішуючи трилему через інноваційний модульний дизайн, що досягає максимальної масштабованості, суверенітету та децентралізації одночасно. З можливістю 800 000 TPS, підтримкою 1 мільйона валідаторів та виділеними середовищами виконання для додатків, Dill забезпечує інфраструктуру, якій не можуть відповідати існуючі платформи.

DL токен створює стійкі економічні стимули через винагороди за стейкінг, участь в управлінні та переваги Ecosystem Launchpool, що узгоджують інтереси стейкхолдерів із зростанням мережі. Коли блокчейн-технологія наближається до масового впровадження, революційний підхід Dill до суверенітету додатків та оптимізації інфраструктури позиціонує його як важливу основу для наступної еволюційної фази Web3.

Для інвесторів, розробників та ентузіастів блокчейну, що шукають експозицію до інфраструктури наступного покоління, Dill пропонує привабливі переваги, що вирішують поточні обмеження індустрії, створюючи при цьому нові можливості для розвитку децентралізованих додатків та зростання екосистеми.





