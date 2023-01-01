Відповідна криптовалюта зобов'язання

Вищезазначені активи можуть бути використані для покриття зобов'язань.

1. Коли зобов'язання криптовалюти перевищують поріг автоматичного погашення, буде запущено автоматичне погашення.

2. При автоматичному погашенні сума погашення = поточне зобов'язання − поріг автоматичного погашення × (1 — коефіцієнт автоматичного погашення). Стягуватиметься комісія на основі ставки знижки криптовалюти платежу. Наприклад, якщо заборгованість становить 1000 USDT, а ставка знижки становить 90%, потрібно буде повернути BTC на суму (1000 / 90%).

3. Відсотки нараховуються погодинно, виходячи зі зобов'язання на момент розрахунку. Відсотки не нараховуються, якщо зобов'язання знаходиться в межах безвідсоткового ліміту.