Відповідна криптовалюта забезпечення
|Криптовалюта
|Ліміт забезпечення
|Ставка забезпечення
Вищезазначені активи можуть бути використані як забезпечення в мультиактивному режимі.Деякі криптовалюти використовують багаторівневі ставки забезпечення. Наприклад, утримання 1 BTC за ставкою 90% додає 0,9 BTC як доступну маржу. Частина, що перевищує 1 BTC, застосовує ставку 80%, тому утримання 2 BTC додає 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC як доступну маржу.
Відповідна криптовалюта зобов'язання
|Криптовалюта
|Поріг автоматичного погашення
|Ставка знижки на автоматичне погашення
|Коефіцієнт автоматичного погашення
|Безвідсотковий ліміт
|Щогодинна відсоткова ставка
|Ставка підтримуючої маржі зобов'язання
Вищезазначені активи можуть бути використані для покриття зобов'язань.1. Коли зобов'язання криптовалюти перевищують поріг автоматичного погашення, буде запущено автоматичне погашення.2. При автоматичному погашенні сума погашення = поточне зобов'язання − поріг автоматичного погашення × (1 — коефіцієнт автоматичного погашення). Стягуватиметься комісія на основі ставки знижки криптовалюти платежу. Наприклад, якщо заборгованість становить 1000 USDT, а ставка знижки становить 90%, потрібно буде повернути BTC на суму (1000 / 90%).3. Відсотки нараховуються погодинно, виходячи зі зобов'язання на момент розрахунку. Відсотки не нараховуються, якщо зобов'язання знаходиться в межах безвідсоткового ліміту.