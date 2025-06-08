ZENAI

Втілюйте свої ідеї в життя: досліджуйте тисячі моделей штучного інтелекту разом із $ZENAI.

Ім'яZENAI

РейтингNo.3485

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція999,999,999

Загальна пропозиція999,999,999

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.004196277050643285,2025-06-08

Найнижча ціна0.000333042398423246,2025-06-08

Публічний блокчейнSOL

ОписВтілюйте свої ідеї в життя: досліджуйте тисячі моделей штучного інтелекту разом із $ZENAI.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.