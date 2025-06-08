ZENAI

Втілюйте свої ідеї в життя: досліджуйте тисячі моделей штучного інтелекту разом із $ZENAI.

Ім'яZENAI

РейтингNo.3485

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція999,999,999

Загальна пропозиція999,999,999

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.004196277050643285,2025-06-08

Найнижча ціна0.000333042398423246,2025-06-08

Публічний блокчейнSOL

ОписВтілюйте свої ідеї в життя: досліджуйте тисячі моделей штучного інтелекту разом із $ZENAI.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
ZENAI/USDT
Zen AI
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (ZENAI)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
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