ZBCN

Токен ZBCN — це токен управління та утиліті токен мережі Zebec. Власники ZBCN мають право голосу в системі управління та голосують за важливі рішення, які впливають на мережу та екосистему. Токен ZBCN використовується для оплати комісії за gas на Nautilus і відкриває різноманітні переваги та заохочення для власників.

Ім'яZBCN

РейтингNo.136

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0001%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.02%

Циркуляційна пропозиція84,568,076,380.45328

Максимальна пропозиція100,000,000,000

Загальна пропозиція99,999,358,024.64996

Коефіцієнт циркуляції0.8456%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.007105034498396647,2025-05-30

Найнижча ціна0.000692135609811539,2024-08-05

Публічний блокчейнSOL

ОписТокен ZBCN — це токен управління та утиліті токен мережі Zebec. Власники ZBCN мають право голосу в системі управління та голосують за важливі рішення, які впливають на мережу та екосистему. Токен ZBCN використовується для оплати комісії за gas на Nautilus і відкриває різноманітні переваги та заохочення для власників.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
ZBCN/USDC
Zebec Network
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (ZBCN)
--
Сума за 24г (USDC)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
ZBCN/USDC
Zebec Network
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (ZBCN)
--
Сума за 24г (USDC)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...