ZBCN

Токен ZBCN — це токен управління та утиліті токен мережі Zebec. Власники ZBCN мають право голосу в системі управління та голосують за важливі рішення, які впливають на мережу та екосистему. Токен ZBCN використовується для оплати комісії за gas на Nautilus і відкриває різноманітні переваги та заохочення для власників.

Ім'яZBCN

РейтингNo.136

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0001%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.02%

Циркуляційна пропозиція84,568,076,380.45328

Максимальна пропозиція100,000,000,000

Загальна пропозиція99,999,358,024.64996

Коефіцієнт циркуляції0.8456%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.007105034498396647,2025-05-30

Найнижча ціна0.000692135609811539,2024-08-05

Публічний блокчейнSOL

ОписТокен ZBCN — це токен управління та утиліті токен мережі Zebec. Власники ZBCN мають право голосу в системі управління та голосують за важливі рішення, які впливають на мережу та екосистему. Токен ZBCN використовується для оплати комісії за gas на Nautilus і відкриває різноманітні переваги та заохочення для власників.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.