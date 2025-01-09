YTC

Yachtscoin має на меті стати універсальним інструментом для інвестицій в розкішний спосіб життя, підтримуючи оплату супутніх послуг, таких як плата за використання причалу, управління екіпажем, постачання палива та обслуговування яхт. Проєкт спрямований на підтримку співпраці з виробниками яхт, причалами та постачальниками послуг для подальшої інтеграції YTC в більш широку морську економіку. Екосистема Yachtscoin інтегрує функції смартконтрактів для автоматичного виконання контрактних угод у сфері продажу та оренди яхт. Ця функція зменшує адміністративні витрати, мінімізує ризики шахрайства та гарантує безпечні транзакції, що не потребують довіри. Використовуючи технологію блокчейн, YTC підвищує прозорість транзакцій, надаючи користувачам впевненість у безпеці та легітимності своїх операцій.

Ім'яYTC

РейтингNo.1908

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція999,910,621

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.011608855577018627,2025-03-26

Найнижча ціна0.000032605905880792,2025-01-09

Публічний блокчейнSOL

ОписYachtscoin має на меті стати універсальним інструментом для інвестицій в розкішний спосіб життя, підтримуючи оплату супутніх послуг, таких як плата за використання причалу, управління екіпажем, постачання палива та обслуговування яхт. Проєкт спрямований на підтримку співпраці з виробниками яхт, причалами та постачальниками послуг для подальшої інтеграції YTC в більш широку морську економіку. Екосистема Yachtscoin інтегрує функції смартконтрактів для автоматичного виконання контрактних угод у сфері продажу та оренди яхт. Ця функція зменшує адміністративні витрати, мінімізує ризики шахрайства та гарантує безпечні транзакції, що не потребують довіри. Використовуючи технологію блокчейн, YTC підвищує прозорість транзакцій, надаючи користувачам впевненість у безпеці та легітимності своїх операцій.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.