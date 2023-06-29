Ринки
Спот
В тренді
Ф'ючерси
M-Day - Ф'ючерси
Найпопулярніші запити
Гарячі події
Почати торгівлю
Mobile
Відскануйте, щоб завантажити додаток MEXC для зручної торгівлі
Не можете завантажити?
Клієнт Windows
Докладніше
XANA
XETA/USDT
0.008315
--
$
0.00
Макс 24г
0.009710
Мін 24г
0.008315
Обсяг 24г (XETA)
11.71K
Сума за 24 г (USDT)
101.83
Макс 24г
0.009710
Мін 24г
0.008315
Обсяг 24г (XETA)
11.71K
Сума за 24 г (USDT)
101.83
Графік K-Line
Інформація про токен
Loading..
Базова
TradingView
Глибина
XETA
XANA is AI driven web 3.0 infrastructure custom-built for Metaverse. Broadly Adopted by major institutions, local governments, and global brands.
Огляд
Ім'я
XETA
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
4,930,000,000
Книга ордерів
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Ціна(USDT)
(XETA)
(USDT)
0.008315
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренді
Купити XETA
Продати XETA
Ліміт
Ринки
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно
--
USDT
Ціна
USDT
Сума
XETA
Всього
USDT
Купити XETA
Доступно
--
XETA
Ціна
USDT
Сума
XETA
Всього
USDT
Продати XETA
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія транзакцій
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія транзакцій
Відкриті позиції (0)
Сховати інші пари
Торгова пара
Дата
Тип
Сторона
Всі
Купити
Продати
Ціна
Кількість
Сума ордеру
Заповнено
Умови тригеру
Скасувати все
Всі
Лімітний ордер
Стоп-ліміт
Тільки розміщення
Мережа стабільна
Документи API
Документи API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-підтримка клієнтів
Онлайн-підтримка клієнтів
Loading...