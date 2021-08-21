XDC

XDC Network – це мережа Рівня 1, сумісна з EVM. Високооптимізований, спеціально розроблений форк Ethereum, мережа XDC досягає консенсусу за допомогою механізму делегованого підтвердження частки (XDPoS), який забезпечує двосекундний час транзакції, майже нульову плату за gas та велику кількість транзакцій в секунду. Безпечна, масштабована і високоефективна, мережа XDC підтримує широкий спектр нових варіантів використання блокчейну і забезпечує найсучаснішу інфраструктуру для блокчейн-застосунків корпоративного рівня і токенізації реальних активів.

Ім'яXDC

РейтингNo.74

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0003%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.20%

Циркуляційна пропозиція15,710,784,000.15

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція37,994,319,036.15

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.19387438,2021-08-21

Найнижча ціна0.000157131627911,2019-06-20

Публічний блокчейнXDC

ОписXDC Network – це мережа Рівня 1, сумісна з EVM. Високооптимізований, спеціально розроблений форк Ethereum, мережа XDC досягає консенсусу за допомогою механізму делегованого підтвердження частки (XDPoS), який забезпечує двосекундний час транзакції, майже нульову плату за gas та велику кількість транзакцій в секунду. Безпечна, масштабована і високоефективна, мережа XDC підтримує широкий спектр нових варіантів використання блокчейну і забезпечує найсучаснішу інфраструктуру для блокчейн-застосунків корпоративного рівня і токенізації реальних активів.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.