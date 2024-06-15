WEXO

Пориньте у світ криптовалют зі застосунком WEXO. Wexo будує глобальну платіжну інфраструктуру для майбутнього фінансів за допомогою платежів Bitcoin Lightning.

Ім'яWEXO

РейтингNo.4437

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0,00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція928 000 000

Загальна пропозиція928 000 000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум3.6413906710780073,2024-06-15

Найнижча ціна0.02337331765674404,2025-05-22

Публічний блокчейнETH

ОписПориньте у світ криптовалют зі застосунком WEXO. Wexo будує глобальну платіжну інфраструктуру для майбутнього фінансів за допомогою платежів Bitcoin Lightning.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
WEXO/USDC
WEXO
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (WEXO)
--
Сума за 24г (USDC)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
WEXO/USDC
WEXO
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (WEXO)
--
Сума за 24г (USDC)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Канал 1
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...