WEXO

Пориньте у світ криптовалют зі застосунком WEXO. Wexo будує глобальну платіжну інфраструктуру для майбутнього фінансів за допомогою платежів Bitcoin Lightning.

Ім'яWEXO

РейтингNo.4437

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0,00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція928 000 000

Загальна пропозиція928 000 000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум3.6413906710780073,2024-06-15

Найнижча ціна0.02337331765674404,2025-05-22

Публічний блокчейнETH

ОписПориньте у світ криптовалют зі застосунком WEXO. Wexo будує глобальну платіжну інфраструктуру для майбутнього фінансів за допомогою платежів Bitcoin Lightning.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.