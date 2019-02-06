WBTC

Wrapped Bitcoin — це токен ERC-20 у блокчейні Ethereum, який представляє Bitcoin. Wrapped Bitcoin дозволяє швидше здійснювати перекази Bitcoin в блокчейні Ethereum і відкриває можливість використання BTC в екосистемі Ethereum.

Ім'яWBTC

РейтингNo.9404

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)97,295.96%

Циркуляційна пропозиція129,018.23968189

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція129,018.23968189

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум111556.69168366172,2025-05-22

Найнижча ціна3330.11634888,2019-02-06

Публічний блокчейнETH

ОписWrapped Bitcoin — це токен ERC-20 у блокчейні Ethereum, який представляє Bitcoin. Wrapped Bitcoin дозволяє швидше здійснювати перекази Bitcoin в блокчейні Ethereum і відкриває можливість використання BTC в екосистемі Ethereum.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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Макс 24г
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Обсяг за 24г (WBTC)
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Сума за 24г (BTC)
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Графік
Книга ордерів
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Інформація
Відкриті ордери（0）
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