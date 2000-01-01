WAV

WaveWorld ─ перша блокчейн-платформа, що об'єднує GameFi, DeFi та смарт-трейдинг на основі штучного інтелекту на платформі Sui та MOVE. Доступна через Telegram, Twitter, LINE, вона об'єднує користувачів Web2 та Web3 для безперешкодної гри, торгівлі та DeFi — без додаткових застосунків! Найшвидша, найпростіша і найбезпечніша платформа для торгівлі будь-якими токенами на будь-яких DEX на Sui, Aptos і Movement.

Ім'яWAV

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSUI

ОписWaveWorld ─ перша блокчейн-платформа, що об'єднує GameFi, DeFi та смарт-трейдинг на основі штучного інтелекту на платформі Sui та MOVE. Доступна через Telegram, Twitter, LINE, вона об'єднує користувачів Web2 та Web3 для безперешкодної гри, торгівлі та DeFi — без додаткових застосунків! Найшвидша, найпростіша і найбезпечніша платформа для торгівлі будь-якими токенами на будь-яких DEX на Sui, Aptos і Movement.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.