VTN

Платформа Vottun створила екосистему, яка дозволяє будь-якій компанії або розробнику Web2 легко створювати, взаємодіяти та керувати різними DApps через наші API без необхідності наявності глибоких знань програмування блокчейну. На платформі є події для шанувальників криптовалюти, де вони можуть приєднатися в гейміфікований спосіб та разом з розробниками брати участь у створенні нових застосунків і криптопроєктів. Це поєднання шанувальників криптовалюти та розробників створює квітне середовище, де власники токенів можуть отримати численні переваги $VTN: від використання платформи API до стекінгу або аірдропів токенів нових проєктів.

Ім'яVTN

Макс. пропозиція625,000,000

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