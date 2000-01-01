VR1

VR1 — це криптовалюта, орієнтована на ігри, побудована на блокчейні Solana, призначена для забезпечення екосистеми VR1 Arcade та пов'язаних з нею ігор і застосунків. Токен полегшує безперебійні транзакції, стимулює залучення гравців і надає права управління, забезпечуючи децентралізовану економіку, керовану гравцями.

Ім'яVR1

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,001

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписVR1 — це криптовалюта, орієнтована на ігри, побудована на блокчейні Solana, призначена для забезпечення екосистеми VR1 Arcade та пов'язаних з нею ігор і застосунків. Токен полегшує безперебійні транзакції, стимулює залучення гравців і надає права управління, забезпечуючи децентралізовану економіку, керовану гравцями.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.