VELAAI

Як перша в світі сервісна платформа RWA на основі штучного інтелекту, VelaAI покладається на інноваційні моделі, такі як механізми скринінгу, токенізація, що підтверджує відповідність вимогам, і краудфандинговий ринок спільнот, щоб відкрити шлях до децентралізованої фінансової інтеграції для фізичних активів. Вона використовує унікальну економічну модель токенів для збільшення кількості емітованих активів, що дозволяє власникам токенів стати основним центром ринкової ліквідності.

Ім'яVELAAI

РейтингNo.3234

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум1.3721518487776394,2025-05-16

Найнижча ціна0.12283162113438918,2025-05-20

Публічний блокчейнBSC

ОписЯк перша в світі сервісна платформа RWA на основі штучного інтелекту, VelaAI покладається на інноваційні моделі, такі як механізми скринінгу, токенізація, що підтверджує відповідність вимогам, і краудфандинговий ринок спільнот, щоб відкрити шлях до децентралізованої фінансової інтеграції для фізичних активів. Вона використовує унікальну економічну модель токенів для збільшення кількості емітованих активів, що дозволяє власникам токенів стати основним центром ринкової ліквідності.

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