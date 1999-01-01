VARCH

InvArch ─ це децентралізована публічна інфраструктура, високооптимізована для забезпечення роботи DAO та розширення можливостей роїв ШІ-агентів. Контракти можуть визначати кастомну логіку та механіку операцій DAO та забезпечувати роботу нових застосунків, що не потребують дозволів, запущених на InvArch. Ми прагнемо стати провідним інструментом, який використовують агенти ШІ для організації своїх роїв.

Ім'яVARCH

Макс. пропозиція1,000,265,560

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція--

Ціна випуску--