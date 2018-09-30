USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

Ім'яUSDC

РейтингNo.7

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0182%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)12.28%

Циркуляційна пропозиція61,734,117,042.313416

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція61,734,117,042.313416

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску2018-09-30 00:00:00

Ціна, за якою актив було випущено вперше1 USDT

Історичний максимум2.349556378332484,2021-11-16

Найнижча ціна0.8774,2023-03-11

Публічний блокчейнETH

ОписUSDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
USDC/BRL
USDCoin
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (USDC)
--
Сума за 24г (BRL)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
USDC/BRL
USDCoin
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (USDC)
--
Сума за 24г (BRL)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Канал 1
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...