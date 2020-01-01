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UNI/ETH

UNISWAP
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Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (UNI)
0.00
Сума за 24г (ETH)
0.00
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (UNI)
0.00
Сума за 24г (ETH)
0.00
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Угоди на ринку
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Ціна(ETH)
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