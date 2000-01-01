TKT

TEKTIAS — це високопродуктивний децентралізований мультичейн протокол DeFi. Його гібридна конструкція поєднує в собі книгу ордерів офчейн, розширену агрегацію та механізм управління ліквідністю зі зберіганням та розрахунками ончейн. Такий підхід забезпечує швидкість і ефективність традиційних торгових систем, гарантуючи прозорість і безпеку технології блокчейн, що створює безперебійний і потужний торговий досвід.

Ім'яTKT

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція100,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписTEKTIAS — це високопродуктивний децентралізований мультичейн протокол DeFi. Його гібридна конструкція поєднує в собі книгу ордерів офчейн, розширену агрегацію та механізм управління ліквідністю зі зберіганням та розрахунками ончейн. Такий підхід забезпечує швидкість і ефективність традиційних торгових систем, гарантуючи прозорість і безпеку технології блокчейн, що створює безперебійний і потужний торговий досвід.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.