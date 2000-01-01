TERMINAL

Love Terminal is an AI-driven town management game built with Agentic IDE, bringing the cozy charm of Stardew Valley into the Web3 era. It combines immersive gameplay with intelligent AI NPCs to create a dynamic and interactive experience.

Ім'яTERMINAL

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнOP

ОписLove Terminal is an AI-driven town management game built with Agentic IDE, bringing the cozy charm of Stardew Valley into the Web3 era. It combines immersive gameplay with intelligent AI NPCs to create a dynamic and interactive experience.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
TERMINAL/USDT
Love Terminal
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (TERMINAL)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
TERMINAL/USDT
Love Terminal
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (TERMINAL)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Канал 1
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...