TENEX

Tenex — це майбутнє центральних маркетплейсів, спеціально налаштованих для торгівлі, що слугує провідним хабом ліквідності. Наш автоматизований маркет-мейкер нового покоління (AMM) поєднує в собі надійну, перевірену часом безпеку Uniswap з вдосконаленим механізмом стимулювання, складною системою управління та вишуканим, зручним інтерфейсом для забезпечення найкращого торгового досвіду.

Ім'яTENEX

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція96,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBLAST

ОписTenex — це майбутнє центральних маркетплейсів, спеціально налаштованих для торгівлі, що слугує провідним хабом ліквідності. Наш автоматизований маркет-мейкер нового покоління (AMM) поєднує в собі надійну, перевірену часом безпеку Uniswap з вдосконаленим механізмом стимулювання, складною системою управління та вишуканим, зручним інтерфейсом для забезпечення найкращого торгового досвіду.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
TENEX/USDT
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Макс 24г
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