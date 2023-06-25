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Клієнт Windows
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TCG Verse
TCGC/USDT
0.04457
--
$
0.00
Макс 24г
0.04600
Мін 24г
0.04456
Обсяг 24г (TCGC)
11.07K
Сума за 24 г (USDT)
505.13
Макс 24г
0.04600
Мін 24г
0.04456
Обсяг 24г (TCGC)
11.07K
Сума за 24 г (USDT)
505.13
Графік K-Line
Інформація про токен
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Базова
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Глибина
TCGC
$TCGC is a governance token of TCG Verse and is issued by BOBG PTE. LTD. It allows governance of TCG Verse, governance in games on TCG Verse such as CryptoSpells, and use in games such as NFTWars.
Огляд
Ім'я
TCGC
Час випуску
--
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White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
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Книга ордерів
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Ціна(USDT)
(TCGC)
(USDT)
0.04457
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
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Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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