TAT

Перший у світі ШІ-агент для створення короткометражних відео та фільмів, побудований виключно на bnbchain.

Ім'яTAT

РейтингNo.3440

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.015697206470464686,2025-03-21

Найнижча ціна0.000034262054632176,2025-03-20

Публічний блокчейнBSC

ОписПерший у світі ШІ-агент для створення короткометражних відео та фільмів, побудований виключно на bnbchain.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.