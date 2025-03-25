TALK

Cryptalk переосмислює поняття цифрової конфіденційності, пропонуючи безпечний обмін повідомленнями, децентралізовані транзакції, сервіс умовного депонування та шифрування військового рівня. Партнери гарантують безпеку "без довіри", дозволяючи користувачам контролювати свої дані без централізованого нагляду.

Ім'яTALK

РейтингNo.3242

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція10,000,000

Загальна пропозиція10,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум1.8604759864836986,2025-03-25

Найнижча ціна0.33502673584603454,2025-05-07

Публічний блокчейнETH

ОписCryptalk переосмислює поняття цифрової конфіденційності, пропонуючи безпечний обмін повідомленнями, децентралізовані транзакції, сервіс умовного депонування та шифрування військового рівня. Партнери гарантують безпеку "без довіри", дозволяючи користувачам контролювати свої дані без централізованого нагляду.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.