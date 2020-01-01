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STP
STPT/USDT
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Макс 24г
0.00000
Мін 24г
0.00000
Обсяг за 24г (STPT)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.00000
Мін 24г
0.00000
Обсяг за 24г (STPT)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
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Інформація про токен
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STPT
The STP (Standard Tokenization Protocol) Network aims to build a decentralized network designed to facilitate the discovery and usage of digital assets across global communities.
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Ім'я
STPT
Час випуску
--
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Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
1,942,420,283
Книга ордерів
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/ Тейкер
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