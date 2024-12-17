STOOS

STO Chain має на меті стати першим децентралізованим глобальним ринком альтернативних токенізованих інвестицій та забезпечити доступ до цифрових активів по всьому світу.

Ім'яSTOOS

РейтингNo.3247

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.6446905680231442,2025-04-11

Найнижча ціна0.001199788248221579,2024-12-17

Публічний блокчейнKLAY

ОписSTO Chain має на меті стати першим децентралізованим глобальним ринком альтернативних токенізованих інвестицій та забезпечити доступ до цифрових активів по всьому світу.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.