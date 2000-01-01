STOCAT

Stoopid Cats — це персонажний IP-проєкт нового покоління, що поєднує Web2 та Web3 за допомогою ігор, NFT та сміливого соціального послання. Побудований навколо глобального девізу «Не будь дурником. Будь веселим дурником», ми заохочуємо людей сповільнюватися, більше сміятися та насолоджуватися маленькими моментами життя, перетворюючи цей спосіб мислення на повномасштабний цифровий та реальний рух.

Ім'яSTOCAT

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція2,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписStoopid Cats — це персонажний IP-проєкт нового покоління, що поєднує Web2 та Web3 за допомогою ігор, NFT та сміливого соціального послання. Побудований навколо глобального девізу «Не будь дурником. Будь веселим дурником», ми заохочуємо людей сповільнюватися, більше сміятися та насолоджуватися маленькими моментами життя, перетворюючи цей спосіб мислення на повномасштабний цифровий та реальний рух.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.