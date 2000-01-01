STB

stabble — це протокол, що забезпечує безперебійну роботу DEX. Пули stabble вимагають значно меншої ліквідності — до 97% менше, щоб отримати конкурентоспроможні обсяги торгівлі. Крім того, stabble представляє інноваційні функції, такі як ліквідність, керована протоколом, маржинальна ліквідність і кросбіржові арбітражні пули. Ці вдосконалення пропонують постачальникам ліквідності розширені можливості для фармінгу прибутковості та хеджування.

Ім'яSTB

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція500,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Описstabble — це протокол, що забезпечує безперебійну роботу DEX. Пули stabble вимагають значно меншої ліквідності — до 97% менше, щоб отримати конкурентоспроможні обсяги торгівлі. Крім того, stabble представляє інноваційні функції, такі як ліквідність, керована протоколом, маржинальна ліквідність і кросбіржові арбітражні пули. Ці вдосконалення пропонують постачальникам ліквідності розширені можливості для фармінгу прибутковості та хеджування.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.