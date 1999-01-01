STAR10

Єдиний офіційний токен Роналдіньо. Володійте частиною спадщини Роналдіньо. Станьте частиною руху $STAR10, де власники токенів грають, виграють та отримують ексклюзивні винагороди. Токени Ronaldinho створені для того, щоб надавати ексклюзивний досвід і приносити користь спільноті, надаючи доступ до особливих переваг і взаємодій. Вони не призначені для використання як інвестиції, інвестиційні контракти чи будь-які гарантії.

Ім'яSTAR10

Макс. пропозиція1,000,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція67,917,588.57757287

Ціна випуску--