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suiswap token
SSWP/USDT
0.0003242
--
$
0.00
Макс 24г
0.0003351
Мін 24г
0.0003230
Обсяг 24г (SSWP)
556.22K
Сума за 24 г (USDT)
182.48
Макс 24г
0.0003351
Мін 24г
0.0003230
Обсяг 24г (SSWP)
556.22K
Сума за 24 г (USDT)
182.48
Графік K-Line
Інформація про токен
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Глибина
SSWP
Suiswap is a decentralized token trading platform and exchange built on the SUI blockchain. It aims to provide a secure, fast, and agile trading environment for the SUI ecosystem.
Огляд
Ім'я
SSWP
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
10,000,000,000
Книга ордерів
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Ціна(USDT)
(SSWP)
(USDT)
0.0003242
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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