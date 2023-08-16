SPX

SPX6900 — пародійний мемкоїн, створений за мотивами культового індексу фондового ринку S&P 500. Він пропонує сатиричний поворот до усталених фінансових систем. Він побудований навколо ідеї, що 6900 є «більшим числом», ніж 500, жартівливо припускаючи, що SPX6900 має більшу цінність або важливість, ніж індекс S&P 500.

Ім'яSPX

РейтингNo.90

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0002%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)6.32%

Циркуляційна пропозиція930,993,090.07

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція930,993,090.07

Коефіцієнт циркуляції0.9309%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум1.7673256366431747,2025-01-19

Найнижча ціна0.000002634158164523,2023-08-16

Публічний блокчейнETH

ОписSPX6900 — пародійний мемкоїн, створений за мотивами культового індексу фондового ринку S&P 500. Він пропонує сатиричний поворот до усталених фінансових систем. Він побудований навколо ідеї, що 6900 є «більшим числом», ніж 500, жартівливо припускаючи, що SPX6900 має більшу цінність або важливість, ніж індекс S&P 500.

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