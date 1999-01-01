SPLASH

SPLASH — це токен для Splash, гри типу "тапати, щоб заробляти" у Telegram. Токен буде розповсюджено серед гравців гри, а також він буде мемкоїном для спільноти. Творцем є P00LS Games, чимраз популярніший видавець web3-ігор у Telegram. SPLASH — це неактивна гра, де гравці тапають, майнять і запрошують друзів, щоб заробити токени. Мета полягає в тому, щоб максимізувати ваш прибуток за годину, що призведе до аірдропу SPLASH. Виконуйте завдання, створюйте свій мінізастосунокі піднімайтеся таблицею лідерів, щоб стати найкращим генеральним директором SPLASH. Гравці заробляють токени за допомогою щоденних дій і можуть конвертувати їх у SPLASH.

Ім'яSPLASH

Макс. пропозиція1,000,000,000

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