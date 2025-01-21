SPACEM

SpaceM - це найкраща екосистема Web3, яка об'єднує різноманітні можливості для заробітку, включаючи SocialFi, RealFi, GameFi, рішення Fiat2Crypto і багато іншого. Токени $SPACEM, створені на основі технології Avalanche, надають користувачам безпечні, швидкі транзакції та стабільний пасивний дохід через ноди.

Ім'яSPACEM

РейтингNo.1485

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція48,067,203,522

Загальна пропозиція47,867,201,926

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.000996792686778681,2025-04-23

Найнижча ціна0.000074787460982406,2025-01-21

Публічний блокчейнAVAX_CCHAIN

ОписSpaceM - це найкраща екосистема Web3, яка об'єднує різноманітні можливості для заробітку, включаючи SocialFi, RealFi, GameFi, рішення Fiat2Crypto і багато іншого. Токени $SPACEM, створені на основі технології Avalanche, надають користувачам безпечні, швидкі транзакції та стабільний пасивний дохід через ноди.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
SPACEM/USDT
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