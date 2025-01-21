SPACEM
SpaceM - це найкраща екосистема Web3, яка об'єднує різноманітні можливості для заробітку, включаючи SocialFi, RealFi, GameFi, рішення Fiat2Crypto і багато іншого. Токени $SPACEM, створені на основі технології Avalanche, надають користувачам безпечні, швидкі транзакції та стабільний пасивний дохід через ноди.
Ім'яSPACEM
РейтингNo.1485
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0
Циркуляційна пропозиція--
Максимальна пропозиція48,067,203,522
Загальна пропозиція47,867,201,926
Коефіцієнт циркуляції%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум0.000996792686778681,2025-04-23
Найнижча ціна0.000074787460982406,2025-01-21
Публічний блокчейнAVAX_CCHAIN
ОписSpaceM - це найкраща екосистема Web3, яка об'єднує різноманітні можливості для заробітку, включаючи SocialFi, RealFi, GameFi, рішення Fiat2Crypto і багато іншого. Токени $SPACEM, створені на основі технології Avalanche, надають користувачам безпечні, швидкі транзакції та стабільний пасивний дохід через ноди.
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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.