SOPH

Sophon — це орієнтований на споживачів розважальний блокчейн, побудований на базі ZK Stack, який співпрацює з застосунками в різних секторах, включаючи ігри, штучний інтелект, азартні ігри та альтернативні застосунками, такі як продаж квитків, соціальні мережі і DePin, щоб створити найкращий користувацький досвід ончейн.

Ім'яSOPH

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOPHON

ОписSophon — це орієнтований на споживачів розважальний блокчейн, побудований на базі ZK Stack, який співпрацює з застосунками в різних секторах, включаючи ігри, штучний інтелект, азартні ігри та альтернативні застосунками, такі як продаж квитків, соціальні мережі і DePin, щоб створити найкращий користувацький досвід ончейн.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.