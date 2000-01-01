SOPH

Sophon — це орієнтований на споживачів розважальний блокчейн, побудований на базі ZK Stack, який співпрацює з застосунками в різних секторах, включаючи ігри, штучний інтелект, азартні ігри та альтернативні застосунками, такі як продаж квитків, соціальні мережі і DePin, щоб створити найкращий користувацький досвід ончейн.

Ім'яSOPH

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

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Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

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Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOPHON

ОписSophon — це орієнтований на споживачів розважальний блокчейн, побудований на базі ZK Stack, який співпрацює з застосунками в різних секторах, включаючи ігри, штучний інтелект, азартні ігри та альтернативні застосунками, такі як продаж квитків, соціальні мережі і DePin, щоб створити найкращий користувацький досвід ончейн.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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