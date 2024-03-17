SONORUS

Sonorus – це революційна платформа, яка використовує технологію TrendFi для перетворення взаємодії фанатів та виконавців з музикою. Завдяки нашій ончейн системі голосування поціновувачі музики можуть підтримувати свої улюблені треки, впливаючи на зростання їхньої популярності. У міру того, як пісні набирають обертів, артисти та фанати можуть отримувати винагороди, піднімаючись у чартах, створюючи спільноту, де пристрасть кожного до музики визнається і за це надаються винагороди.

Ім'яSONORUS

РейтингNo.4034

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.34291622576636194,2024-03-17

Найнижча ціна0.001522365158981635,2025-05-21

Публічний блокчейнBSC

ОписSonorus – це революційна платформа, яка використовує технологію TrendFi для перетворення взаємодії фанатів та виконавців з музикою. Завдяки нашій ончейн системі голосування поціновувачі музики можуть підтримувати свої улюблені треки, впливаючи на зростання їхньої популярності. У міру того, як пісні набирають обертів, артисти та фанати можуть отримувати винагороди, піднімаючись у чартах, створюючи спільноту, де пристрасть кожного до музики визнається і за це надаються винагороди.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.