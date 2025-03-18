SLING

Slingshot — це інноваційна ігрова платформа, яка поєднує Roblox і штучний інтелект. Slingshot дозволяє гравцям спільно володіти іграми, які мають потенціал стати мільярдними проєктами. Вперше гравці можуть об'єднувати свої сили з творцями та інфлюенсерами, щоб формувати напрямок улюблених ігор та отримувати частку від їхнього успіху. Спільне володіння іграми через інноваційну модель токенів $SLING дає реальну ставку на успіх гри. Slingshot не просто запускає ігри, а запускає справжні інтелектуальні власності.

Ім'яSLING

РейтингNo.2467

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.20%

Циркуляційна пропозиція186,468,623

Максимальна пропозиція5,000,000,000

Загальна пропозиція5,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.0372%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.02871671040523046,2025-03-18

Найнижча ціна0.001358701838841923,2025-05-22

Публічний блокчейнARB

ОписSlingshot — це інноваційна ігрова платформа, яка поєднує Roblox і штучний інтелект. Slingshot дозволяє гравцям спільно володіти іграми, які мають потенціал стати мільярдними проєктами. Вперше гравці можуть об'єднувати свої сили з творцями та інфлюенсерами, щоб формувати напрямок улюблених ігор та отримувати частку від їхнього успіху. Спільне володіння іграми через інноваційну модель токенів $SLING дає реальну ставку на успіх гри. Slingshot не просто запускає ігри, а запускає справжні інтелектуальні власності.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.