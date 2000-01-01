SKATE

Skate — це проєкт інфраструктури для різних віртуальних машин, який дозволяє будь-якому децентралізованому застосунку безперебійно працювати на кількох блокчейнах, включаючи EVM та альтернативні віртуальні машини. Він також забезпечує власний доступ до застосунків, специфічних для віртуальних машин, на інших блокчейнах, наприклад, дозволяючи застосункам EVM працювати безпосередньо в середовищах SVM або TON.

Ім'яSKATE

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписSkate — це проєкт інфраструктури для різних віртуальних машин, який дозволяє будь-якому децентралізованому застосунку безперебійно працювати на кількох блокчейнах, включаючи EVM та альтернативні віртуальні машини. Він також забезпечує власний доступ до застосунків, специфічних для віртуальних машин, на інших блокчейнах, наприклад, дозволяючи застосункам EVM працювати безпосередньо в середовищах SVM або TON.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.