SHIBBABY

$SHIBBABY трансформує концепцію традиційних мемкоїнів. Як грайливий шиба-іну, SHIBBABY виходить за межі простої цифрової валюти; SHIBBABY стає символом перемоги та орієнтиром для цінностей спільноти.

Ім'яSHIBBABY

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція893,459,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

Опис$SHIBBABY трансформує концепцію традиційних мемкоїнів. Як грайливий шиба-іну, SHIBBABY виходить за межі простої цифрової валюти; SHIBBABY стає символом перемоги та орієнтиром для цінностей спільноти.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.