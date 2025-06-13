SGC

KAI: Sangokushi Taisen — Battle of Three Kingdoms представляє собою унікальне поєднання культової серії Sangokushi Taisen від SEGA та передової технології блокчейн, розробленої новатором галузі double jump.tokyo. Проєкт використовує SGC — токен управління та утиліті токен, який в грі представлений як «SGCP (бали)». Гравці заробляють SGCP у PvP-іграх, а потім можуть використовувати їх для придбання додаткових наборів карт або обмінювати на ринку гри.

Ім'яSGC

РейтингNo.1763

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.20%

Циркуляційна пропозиція2,048,250,000

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.2048%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.007676324559124294,2025-06-13

Найнижча ціна0.000856032347872946,2025-06-20

Публічний блокчейнBSC

ОписKAI: Sangokushi Taisen — Battle of Three Kingdoms представляє собою унікальне поєднання культової серії Sangokushi Taisen від SEGA та передової технології блокчейн, розробленої новатором галузі double jump.tokyo. Проєкт використовує SGC — токен управління та утиліті токен, який в грі представлений як «SGCP (бали)». Гравці заробляють SGCP у PvP-іграх, а потім можуть використовувати їх для придбання додаткових наборів карт або обмінювати на ринку гри.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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